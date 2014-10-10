Саммиты СНГ и ЕврАзЭС 10 октября в Минске: повестка дня

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. В Минске 10 октября пройдут сразу два крупных мероприятия на уровне глав государств – саммиты СНГ и ЕврАзЭС. Участники саммита встретятся за столом переговоров во Дворце Независимости.

Первый пункт в повестке дня саммита – встреча двух президентов – Беларуси и Узбекистана. А дальше последует многочасовой политический марафон.

Встреча Александра Лукашенко и Ислама Каримова еще продолжается.

Пока, наверное, стоит отметить, чего больше всего ждут журналисты, да и все мировое сообщество.

10 октября президенты должны поставить подписи под договором о прекращении деятельности ЕврАзЭС с первого января 2015 года. На смену придет новое объединение –Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Договор о его создании президенты подписали в мае в Астане. А к минскому саммиту ратифицировали.

Юридическая процедура создания нового интеграционного объединения завершена и в Беларуси. Соответствующий закон 9 октября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одно событие, которое заслуживает отдельного внимания, – присоединение Армении к таможенной тройке. Впрочем, любой журналист, из какой бы страны он ни приехал, не останется без порции, что называется, своих новостей.

Судя по предварительному протоколу, 10 октября здесь, во Дворце Независимости, пройдут сразу три крупных мероприятия. Во-первых, это саммит СНГ, где президенты рассмотрят 17 вопросов: от экономической до гуманитарной сферы.

После этого нас ждут заседания Межгоссовета Евразийского экономического сообщества и Высшего евразийского экономического совета. Так что самое интересное еще впереди.

И еще одна деталь. Беларусь принимает саммит второй год подряд, и в прошлом октябре президенты практически тем же составом собирались в Минске. И тогда каждый из глав государств посадил у Дворца Независимости по дереву.

Получилась аллея почетных гостей. И сейчас журналисты в кулуарах даже шутя, мол, чем не повод воспользоваться случаем и полить те самые деревья.