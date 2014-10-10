Участники заседания Совета глав государств СНГ прибыли в Минск

Новости Беларуси. Особое внимание 70-ой годовщине Победы будет уделено на очередном заседании Совета глав государств СНГ. Центром интеграции и большой политики Минск станет уже 10 октября.
9 октября в белорусскую столицу начинает прибывать участники саммита. Буквально полчаса назад в Национальном аэропорту приземлились самолеты лидеров Таджикистана, Молдовы и Кыргызстана.
Буквально с минуты на минуту ожидается прибытие президентов Азербайджана и Армении. Принимать высоких гостей наша воздушная гавань будет до самого вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 октября в Минске пройдут сразу два крупных мероприятия на уровне глав государств – саммиты СНГ и ЕврАзЭС.
В повестке дня полтора десятка вопросов. Один из них, безусловно, начало функционирования Евразийского экономического союза.
Обновлено в 10.30 10 октября
Высоких гостей в воздушной гавани страны накануне встречали до позднего вечера.
Ближе к полудню ожидается прибытие последнего участника – президента России Владимира Путина.
А вот глава Украины в Минск прилететь не смог. Накануне вечером в телефонном разговоре с Александром Лукашенко Петр Порошенко принес извинения в связи с невозможностью лично прибыть на заседание Совета глав государств СНГ. Интересы Украины на саммите будет представлять посол этой страны в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обновлено в 13.30 10 октября
10 октября ровно в назначенное время прибыл последний участник саммита – президент России Владимир Путин.