Саммит «Восточного партнерства» в Риге: почему Беларусь подписала декларацию с оговорками?

Белорусский десант в Ригу был многочисленным – около 30 человек в делегации. Кроме политики (и, может быть, даже больше, чем политика) в отношениях с Евросоюзом интересуют экономические выгоды. О чем договорились и с чем не согласились на саммите «Восточного партнерства», рассказывает Ольга Коршун.

В Латвии, как и в Беларуси, в Национальную библиотеку ходят не только за книгами. Это еще площадка для переговоров. Именно в Национальной библиотеке и прошел саммит «Восточного партнерства». Кстати, эту библиотеку в Риге строили очень долго – целых шесть лет. Но все-таки успели открыть к председательству Латвии в ЕС.

«Замок света» (именно так называют библиотеку) в буквальном смысле осадили и с земли, и с воздуха. Преградили и морской путь. Такие меры безопасности вряд ли оценили обычные жители Риги, но того требовал саммит, на который прибыло около трех десятков официальных делегаций и еще около тысячи журналистов.

Всех випов встречал президент Латвии в своей резиденции. Изначально в Доме черноголовых, построенном еще в XIV веке, собиралось рижское высшее общество. На время саммита сюда прибыла политическая элита со всей Европы.

Вот на красной дорожке появляется Ангела Меркель. Бусы из янтаря в дресс-коде канцлера ФРГ – как реверанс в сторону страны-хозяйки форума.

Долго пожимает руку президенту Латвии и глава нашей делегации. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, что называется, с порога расставляет приоритеты.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Ожидания у нас одни: мы хотим, чтобы этот саммит дал надежду на то, что наш регион останется очагом стабильности, мира и спокойствия, а не очагом конфронтации.

Параллельно с политиками в Риге заседали и бизнесмены.

В рамках отдельного форума белорусские предприниматели не только обменялись мнениями со своими европейскими коллегами, но и заключили несколько крупных контрактов.

Один из них касается транспортировки белорусских нефтепродуктов через Рижский свободный порт. Сумма инвестиций пока не называется, но экспорт белорусской нефти может увеличиться как минимум на три миллиона тонн. А в будущем порт откроет окно в Европу и для другой продукции, например, тракторов или грузовиков.

Георгий Воевода, советник министерства экономики Латвийской Республики по торгово-экономическим вопросам:

Экономика имеет большой потенциал. В первую очередь, информационные технологии, большой человеческий потенциал. Все это позволяет стране ставить амбициозные цели и достигать их.

Александр Заборовский, первый заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Это инвестиционный проект, который реализуется субъектами хозяйствования. Министерства экономик двух стран поддерживают это направление и вообще считают, что диверсификация транзита для Беларуси, направление транзита является одной из важных составляющих нашей экономической политики.

Дана Рейзнице-Озола, министр экономики Латвии:

Цифра компаний, которые имеют совместный капитал белорусских и латвийских инвесторов, превышает уже две тысячи. Мне кажется, это очень хороший знак, что сотрудничество очень хорошее, долгосрочное и продуктивное.

А вот политические партнеры договорились не по всем вопросам.

Упрощение визового режима Беларуси с ЕС откладывается как минимум до лета.

Украинцы и Грузины пока не смогут свободно въезжать на Запад. Не с первых аккордов согласовали и итоговый документ. Наша страна не разделяет позицию западных партнеров по украинскому вопросу, поэтому в итоговой декларации особым пунктом выделена позиция Беларуси.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Эта инициатива не должна создавать новых разделительных линий в Европе. Не только внешние факторы привели сегодня к той ситуации, когда «Восточное партнерство» фактически находится на разломе. Ведь главное в данной ситуации не сделать громкое заявление в адрес кого-то, а пытаться решить те проблемы, которые сегодня являются актуальными для нашего континента. А именно обеспечить мир, стабильность и безопасность в регионе, в первую очередь разрешить украинский кризис.

Украинский вопрос стал одним из самых обсуждаемых на саммите, но новые предложения по урегулированию ситуации на юго-востоке страны так и не прозвучали. Политики лишь укрепились во мнениях, что минский формат – оптимальная площадка для переговоров.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Ситуация в Украине остается напряженной. Но до переговоров в Минске и вовсе не было прекращения огня. Именно поэтому мы должны продолжать переговоры, чтобы стороны в полной мере уважали Минское соглашение.

Помимо Украины очаги напряжения на своих границах есть у большинства стран-участниц «Восточного партнерства».

Так, в Грузии еще не забыли конфликт в Абхазии и Южной Осетии. В Молдове проблема Приднестровья никак не решена.

Кстати, эти три страны уже подписали соглашения об ассоциации с ЕС. На этом фоне Беларусь выглядит донором стабильности и безопасности в регионе.

Мартин Шульц, председатель Европейского парламента:

Я думаю, что новая глава в наших отношениях была открыта, когда Ангела Меркель и Франсуа Олланд приехали в Минск на переговоры. Это шанс для всех сторон и Европейского союза начать новый диалог. И шанс для Правительства в Минске. Понятно, что между нами остались еще нерешенные вопросы, но ясно: взаимное сближение необходимо.

Нормунд Гростиньш, политолог (Латвия):

Это как раз успех белорусской дипломатии. Это однозначно. При том надо отметить, что тут Беларусь использовала преимущества, которые давала нейтральная позиция в украинском конфликте. Такая позиция исторически всегда была характерна, например, для Швейцарии, которая является эталоном вот такого миротворчества, разных гуманитарных усилий.

Минску уже можно выбирать место для следующих переговоров на высоком уровне.

На лето запланирована встреча министров иностранных дел «Восточного партнерства» именно в белорусской столице.

Форум, кстати, тоже мог бы пройти в Национальной библиотеке.

Переговоры в таком формате состоятся впервые в истории. Министры обсудят экономику и гармонизацию цифровых рынков. Такая встреча состоится по инициативе именно нашей страны.