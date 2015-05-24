Александр Лукашенко: Мы хотим, чтобы в том числе и с нашей земли исходил мир. В этом суть нашей политики

Новости Беларуси. Трудовые коллективы нужно сохранить, чего бы это ни стоило. Об этом 22 мая заявил президент на VII съезде Федерации профсоюзов Беларуси. Масштабный форум стартовал накануне. В белорусскую столицу съехались делегаты со всей страны и зарубежья. Всего более полутысячи человек.

Так масштабно белорусские профсоюзы собираются раз в пять лет. Чтобы обсудить итоги работы, а, главное, определиться, на чем предстоит сосредоточиться в ближайшие годы.

Сегодня Федерация объединяет почти три десятка отраслевых профсоюзов плюс шесть областных и Минское объединение. Почти полторы сотни «первичек» работают в районах.

Виктор Павлович, председатель Волковысской районной организации профсоюзов:

Человек труда должен иметь работу, чтобы кормить свою семью, своих детей. Поэтому мы принимаем активнейшее участие с тем, чтобы люди на предприятиях, которые по каким-то причинам временно не работают, были трудоустроены на другие должности в других организациях.

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Наши задачи – решать вопросы экономические, вопросы рабочих мест, условий труда, заработной платы.

Сразу после школы Галина Волкова пришла на стекольное производство. Там проработала почти три десятка лет шлифовальщицей в цеху с вредными условиями труда. Работа сидячая, да и стекольная пыль повсюду. За такой нелегкий труд люди имеют компенсации плюс на пенсию уходят раньше. В 2013 у женщины обнаружили профзаболевание. Если без деталей — у Галины Евгеньевны больные руки. Ей было рекомендовано рациональное трудоустройство. Варианты, предложенные руководством, предполагали уменьшение зарплаты примерно наполовину.

Галина Волкова:

Я обратилась с этой проблемой в областное объединение профсоюзов, где меня выслушали внимательно очень и помогли. Благодаря этим людям хорошим, я попала на комиссию МРЭК. Самостоятельно сделать это было бы проблематично. На комиссии мне был выставлен процент потери трудоспособности, после чего я была переведена на другую работу. Администрацией стеклозавода завода мне почти выплачено единовременное пособие.

Почти 25 тысяч обращений поступило в профсоюзы за последние пять лет. Именно они сегодня ставят заслон от несправедливых решений на предприятиях. Ежегодно по требованию профессиональных союзов работникам возвращают около миллиона долларов — это деньги, которые были незаконно удержаны или не выплачены людям.

Работают в организации по принципу «чем можем — поможем». Три десятка отраслевых объединения, плюс в каждой области и в Минске. Действует почти полторы сотни «первичек» в районах. На местах виднее — кому действительно нужна помощь.

Вера Власова, председатель профсоюзного комитета Гомельского коммунального оптово-розничного унитарного предприятия «Облторгсоюз»:

Женщина, будучи в положении и родив ребеночка, через пару недель умерла. Три девочки остались и эта малышка, которую Настенькой назвали. Спустя некоторое время (это было в 2013 году) трагически под автомобилем погибает отец. Профсоюз и наниматели бросили клич, что надо этой семье помочь.

Профсоюзы сегодня — это не только путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. Федерация, например, оказывает помощь интернатам и ветеранам, поддерживает развитие спортивных школ. Одна из них – по стрельбе из лука – действует в Могилеве.

Надежда Швец, учащаяся Могилевского государственного училища Олимпийского резерва:

Здесь хорошие условия, всему обучают!

Три перспективных спортсмена школы претендуют на членство в сборной Беларуси на Олимпийских играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016.

Максим Малаховский, заместитель директора Могилевского областного спортивного клуба «Спартак» федерации профсоюзов Беларуси:

Финансирование на одного учащегося в два раза меньше по системе спортивных клубов ФПБ, нежели в системе министерства спорта. А результаты в два раза выше. Если не быть голословными, то уже третий год подряд по вкладу в спорт высших достижений спортивный клуб федерации профсоюзов Беларуси занимает первое место в Республике Беларусь среди всех спортивных обществ.

Профсоюзному движению в Беларуси уже больше 100 лет. Сегодня федерация ведет спокойный диалог с работодателями и правительством.

Алексей Погоцкий, председатель профсоюзного комитета сотрудников УО «Витебский государственный медицинский университет»:

Профсоюзы работают везде одинаково. Это защита социально-экономических интересов граждан. Конечно, как и в любой отрасли, есть свои какие-то моменты, свои вопросы, на которых мы заостряем наше внимание. В здравоохранении, наверное, очень важно закрепление молодых специалистов на первом рабочем месте, скорейшая адаптация молодых специалистов. В этом плане мы очень сильно помогаем, развивая институт наставничества.

Федерация профсоюзов считается самой массовой общественной организацией Беларуси. В ее рядах – больше четырех миллионов человек.

В Минск приехали 500 делегатов из всех регионов страны. Приглашены на съезд высшие должностные лица, члены Правительства, губернаторы, директорат, руководители СМИ. Здесь же – представители национальных профсоюзных центров из-за рубежа.

Владимир Щербаков, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов:

Самые сильные профсоюзы на сегодняшний день – это Россия, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Уже значительный промежуток времени мы ведем борьбу за минимальный уровень заработной платы. Значительно за эти годы «минималка» выросла во всех странах СНГ, но единственная страна – Беларусь – где минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум. В других странах СНГ, к сожалению, этого уровня еще не достигли.

Праца Коэльо, секретарь по международным связям Всеобщей конфедерации португальских трудящихся:

Такие тенденции наблюдаются сейчас во всей Европе и во всем мире. Наступление капитала на интересы рабочих и ведущая роль банков и капитала.

Всеобщая конфедерация португальских трудящихся ведет последовательную работу по тому, чтобы представить какую-то оппозицию правительству по этим вопросам.

Делегатом нынешнего форума избран и президент. Глава государства участвует в работе съезда. Александр Лукашенко называет профсоюзы опорой гражданского общества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Нас активно когда-то упрекали в том, что у нас якобы вообще нет гражданского общества. И на эту роль претендовали в основном наши доморощенные партии, или, как их в народе называют, партийки. Тогда мною был сформулирован тезис о том, что гражданское общество в стране всегда существовало, существует и теперь. И основными опорами этого гражданского общества, наряду с профсоюзами (это самая массовая, основная опора нашего общества), являются наша молодежная организация (Белорусский республиканский союз молодежи), наша ветеранская организация и наша женская организация. Чем это не опоры? Они что, по численности меньше, чем наши так называемые партии? Вообще-то, в наших партиях никто не знает, какая их численность.

Вы являетесь основным проводником государственных идей. И вам должно быть до всего дело. Закреплено это государством в законах или нет.

Руководитель Федерации Михаил Орда обращается к нанимателям с просьбой сделать все, чтобы сохранить рабочие места, призывает не снижать защищенность работников, сохранить обязательства коллективных договоров и соглашений. И, по возможности, полностью из выполнить.

Сегодня профсоюзных лидеров беспокоит оплата труда, снижение количества занятых. Важный вопрос – безопасность на производстве.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Профсоюз ведет переговоры, бьется за социальные гарантии, заключает коллективные договоры с нанимателем. Но вот в чем парадокс: социальными гарантиями коллективного договора наравне с членами профсоюза пользуются и те, кто не состоит в профсоюзах. Люди говорят: «Мы участвуем в профсоюзных мероприятиях, мы взносы платим, они ничего не делают, стоят в стороне и наблюдают. Пускай тоже платят деньги или вступают в члены профсоюза. Потому что как-то это все получается несправедливо».

Наши проверки показывают, что на частных предприятиях нарушение техники безопасности и законодательства от охраны труда вдвое, трое больше, чем на государственных предприятиях. Александр Григорьевич, было ваше поручение усилить, активизировать работу по созданию профсоюзных организаций в частном секторе. За последнее время создано 37 новых профсоюзных организаций. Мы видим, что идет скрытое противодействие созданию профсоюзов в частных организациях.

Президент считает справедливыми претензии профессиональных союзов к тем, кто пользуется благами коллективного договора, а в делах организации не участвует.

Профсоюзы сегодня – это не только путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. Федерация поддерживает развитие спортивных школ, оказывает помощь интернатам и ветеранам. Но, главное, защищает интересы работников, ставит заслон от несправедливых решений на предприятиях. За последние пять лет людям вернули по требованию профсоюзов незаконно удержанных или невыплаченных денег на сумму пять миллионов долларов.

Петр Ахраменко, председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Гомсельмаш»:

Несмотря на все сложности, благодаря конструктивной позиции сторон в марте текущего года, при заключении коллективного договора нам удалось сохранить социальный пакет нашей малой Конституции предприятий, как в народе называют «коллективные договоры». Это дает дополнительные материальные бонусы для работников и мотивирует членство в профсоюзе.

Главным ориентиром в сфере трудовых отношений должно быть Генеральное соглашение, которое действует между Правительством, объединениями нанимателей и профсоюзами.

Эта триада работает сегодня в непростых условиях. Открытую экономику Беларуси штормит: у торговых партнеров заметное падение (как, например, в Украине) или санкции (как в России). И это все сказывается на наших предприятиях.

Александр Лукашенко:

Ключевым моментом проблемных периодов развития нашей истории было сохранение производств и трудовых коллективов. Белорусский опыт преодоления экономического спада, по сути, был уникальным. В США, Западной Европе отмечались массовые сокращения, сотни тысяч людей в одночасье лишились работы, но мы выстояли тогда, справимся и сейчас. И, вы знаете, меня многие критиковали тогда за излишнюю занятость. Тогда и теперь я говорил и говорю, что кризисы приходят и уходят. И когда после кризиса начнется восстановление, когда на вашу продукцию пойдет спрос, у вас не будет кому создавать этот товар, эту продукцию. И тогда мы оказались правы. И тот, кто выкинул на улицу людей (таких было немного), потом болезненно метались по стране в поисках специалистов. Они на ровном месте не рождаются. Поэтому вы видите мое отношение к этому. Я и впредь буду посещать предприятия, прежде всего проблемные, и тезис будет один: чего бы нам ни стоило, сохранить трудовые коллективы. Как только люди, которые слышат по радио, телевидению, читают, да еще мы говорим «кризис, кризис», они опускают руки и начинают многие ожидать. Чисто психологический момент. Но все забывают, что в эти кризисные времена тот, кто действует, тот окажется на коне в посткризисный период.

Именно поэтому так строго спрашивает в последнее время президент с Правительства и директората за экспорт. Продвижение белорусских товаров становится вопросом № 1.

Александр Лукашенко:

То, что Китай обратил внимание на Беларусь в данном случае, то, что Китай пообещал купить всю конкурентоспособную на китайском рынке продукцию–это факт. Это говорит о том, что мы продолжаем диверсификацию нашего экспорта. Без поставок продукции на новые рынки мы все время будем кувыркаться. Да, Россия – это братская, родная нам страна, наше государство, наши люди там, в конце концов, живут. Не то, что очень похожие, а такие, как мы. Но нельзя зависеть от одного рынка. Нельзя. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. И тогда мы будем в большей безопасности. Поэтому вот это главная проблема, и мы ее решаем. В ближайшее время нам предстоит большой десант. После Грузии, Китая к нам индийский президент прилетает, в ближайшие несколько недель. Мы нанесем визит в Пакистан большим десантом для того, чтобы застолбить там реализацию нашей продукции и другие направления нашего сотрудничества.

Нас в последнее время критикуют, но, должен сказать, и я везде говорю об этом: «Мы в чем-то недорабатываем». Но нельзя упрекнуть сегодня и Правительство, и других руководителей Министерств, что в этом направлении никто не действует. Действуют. И должен вам сказать, забегая вперед, хорошая пуга в этом плане, по-народному говоря, хорошее, так сказать, средство подстегивания – Декрет № 5. Вы говорите о Декрете, что, да, надо защитить кого-то, трудящихся и так далее. Это абсолютно правильно. Но основная идея Декрета № 5 – заставить руководителей работать.

В такой сложной обстановке профсоюзы должны вести мониторинг трудовых отношений, блюсти баланс между интересами нанимателей и работников.

Александр Лукашенко сам когда-то руководил профсоюзной «первичкой». И тогда, и сегодня президент выступает за справедливость для человека труда.

Александр Лукашенко:

Пьяниц, разгильдяев и тунеядцев и никак не могу защищать. Трудового человека? Мы должны сделать все, чтобы его защитить. Здесь нет никаких проблем, не надо ждать никаких законов. Если вы видите, что женщину, у которой три годика ребенку или четыре не исполнилось, и других доходов нет, и она хочет работать (нормальный человек), надо ее защищать до последнего.

Нас часто упрекают и меня: «У нас нет борца главного за права человека. Омбудсмена, или как его там называют». И Михаил Сергеевич мне раньше не единожды об этом говорил: «Надо, надо». Я им всегда говорил: «Главный омбудсмен в Беларуси, борец за права человека должен быть президент. Никакие другие руководители каких-то структур никогда не решат эту проблему». Народ прав – считайте, что я буду идти в первых рядах, в том числе с орудием, защищая ваши интересы. Если вы не правы, вы знаете, у меня не заржавеет. Я прямо говорил и вам скажу в глаза, что народ неправ. Если 400 тысяч человек неизвестно где болтаются, не зарегистрированы, то там немало тунеядцев. Не глядя на предвыборную кампанию (меня предупреждали: «Может, не сейчас, может, потом»), я говорю: «Нет, надо быть честным. Давайте сейчас принимать эти решения по тунеядцам, потому что это еще с советских времен хроника. Хроническая болезнь нашего общества». Кто-то работает и видит, что разгильдяй ничего не делает, а живет, как сыр в масле катается, в народе так говорят. Так быть не должно – иди и работай. Не работаешь – плати, потому что образование, здравоохранение и прочее, как ни в одной другой стране мира, у нас столько не стоит. Оно вообще, можно сказать, для человека бесплатно. Если бы мы ввели платное медицинское обслуживание, хотя бы как в нашей России, не дай бог, в Украине, то вся ваша зарплата ушла бы и работников только на здравоохранение и медицинскую помощь. Мы же этого не сделали. Правда, другая крайность – человек перестал ценить свое здоровье. Но, тем не менее, проблема в том, что каждый должен солидарно участвовать в мероприятиях государства, в том числе и финансово.

Профсоюзы должны занимать более активную позицию. Смотреть, чтобы люди своевременно получали заработанные деньги. Ключевое требование к любому руководителю сегодня – это сохранение рабочих мест. Необоснованных сокращений быть не должно.

Александр Лукашенко:

Здесь необходимо действовать с позиции здравого смысла. Стремительно развиваются новые технологии, некоторые рабочие функции исчезают естественным образом – их просто начинают выполнять машины. Но тогда освободившимся работникам нужно найти новое применение, и в этом должны участвовать не только органы власти, местные в частности. Прежде всего это забота руководителя. Сократил человека, по-человечески переговорив с ним, найди ему место на этом предприятии. Надо понимать, что этот человек годами, а некоторые десятилетиями ходят на это предприятие на работу. У них своеобразное мышление и образ жизни. Если мы завтра его выкинем, мы потеряем этого человека. Поэтому сократил человека в силу объективных причин – найди ему работу на этом предприятии. Не получается – вместе с органами власти под контролем профсоюзов и вместе с профсоюзами помоги этому человеку в жизни. Чтобы он не был выброшен на задворки этой самой жизни.

Все эти требования одинаково актуальны и для госпредприятий, и для негосударственного сектора. Именно со стороны частников профсоюзы зачастую встречают противодействие. Не хотят собственники работать в тандеме. И это при том, что несчастных случаев в частных организациях, замечено, бывает вдвое-втрое больше.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, давайте договоримся так: к середине будущего года во всех трудовых коллективах, неважно какой формы собственности они (частная, государственная или смешанная организация труда), во всех должны быть профсоюзные организации. Я это говорю не для популизма, потому что на съезд пришел. Я сказал руководителю наших профсоюзов, думаю, что вы его поддержите сегодня на съезде, и я его предупредил: «Вы мне напрямую напишите, кто не хочет создания этих профсоюзных организаций».

По-хорошему, профсоюзы должны всегда подставлять плечо трудящемуся человеку. Все-таки в жизни всякое бывает. Для кого-то палочкой-выручалочкой станет путевка в лагерь, кому-то нужно помочь найти место в детском саду для ребенка.

Александр Лукашенко:

Мне известно, что в Гомеле профсоюз работников торговли взял шефство над четырьмя детьми, у которых умерла мать. Через два года после смерти дети остались без отца, только с бабушкой. Профсоюз не оставил эту семью, поддерживает, помогает в решении проблем, радуется успехам подрастающих деток. Но это одна семья. Наверное, у нас не очень много таких, но они есть. Найдите эти семьи, окажите им поддержку. Если у вас нет для этого средств, государство всегда таким семьям найдет поддержку. Там, где ребенок и старик, это наша задача, это наша проблема. Мы им должны обязательно протянуть руку помощи.

Спокойно жить и работать – нормальное желание любого человека. Но то, что происходит в Беларуси, сегодня во многом зависит от мировых событий. Сейчас страна участвует в большом интеграционном проекте по созданию Евразийского экономического союза, параллельно выходим на новый уровень контактов с Китаем. Страна открыта и для Востока, и для Запада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы категорически всегда были против того, чтобы «Восточное партнерство» было против кого-то. Если Евросоюз хочет с нами сотрудничать через «Восточное партнерство», давайте будем это делать. Но Россия не участвует в «Восточном партнерстве». Нет, в итоговую декларацию надо это втиснуть, впереть и выступить против России. И на нас обижаются, что мы это не поддержали. Это моя принципиальная позиция: «Восточное партнерство», другие организации не должны быть направлены против кого-то. Мы там должны отстаивать, защищать свои интересы». Почему мы должны быть против России? Более того, мы же явились вот этим местом мира в Украине, здесь собрались руководители мировых держав, чтобы остановить войну.

Нам говорят: «Давайте выступим вместе против России». Так что это тогда за нейтральная мировая держава, которая тянет всех для того, чтобы здесь был мир? Это противоречит нашим внутренним убеждениям и состоянию нынешнему здесь. Но разве этого не видят западные ведущие державы, в том числе Германия, Франция и так далее? Это надо остановить. Ни в коем случае нельзя сегодня, когда этот мир очень хрупкий, пытаться чего-то там наворотить и кого-то обвинить. Сначала надо проблему решить, а потом уже будем разбираться, кто прав, кто виноват. Мы не можем поддержать такую позицию. Не можем, потому что главное – не обвинить сегодня кого-то, уже хватает этих обвинений. Надо мир подарить этой стране и нашим людям, наши братья там живут. Мы не хотим ввязываться ни в какие авантюры. Мы хотим, чтобы в том числе и с нашей земли исходил мир. В этом суть нашей политики.

Александр Лукашенко ответил на все вопросы, поставленные делегатами профсоюзного съезда. Президент поручил найти решение проблем с выплатами по больничным листам. Это затрагивает уходящих в декрете женщин и молодых работников.

В общем глава государства посоветовал определиться Федерации с пятью направлениями, которые станут главными в работе профсоюзов. Прозвучал главный месседж о том, что защищать и поддерживать сегодня будут тех, кто действительно хочет работать.