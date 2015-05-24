Президентские выборы в Польше: на территории Беларуси можно проголосовать в Минске, Бресте и Гродно

Новости Польши. В Польше стартовал второй тур президентских выборов. В гонке участвует действующий глава государства Бронислав Коморовский и кандидат от оппозиционной партии Анджей Дуда. В прошлом туре польский лидер отставал от своего оппонента всего на 1%, поэтому предсказывать итоги выборов никто из экспертов не берётся.

Активно голосуют и поляки за рубежом. В Беларуси отдать свой голос за одного из кандидатов на пост Президента можно в Минске, Бресте и Гродно. Участки на территории посольств и консульств открыты до 9 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Дерска, пресс-секретарь Посольства Республики Польша в Республике Беларусь:

Сейчас у нас зарегистрировано 140 человек. Возможность регистрации была через сайт. Кроме того, принять участие могут те, у кого есть документ, подтверждающий право на голосование. И у нас уже в списке 10 человек.

Избиратели:

Я сегодня пришел проголосовать, сделать выбор президента Польши. Это для меня очень важно, хоть я живу здесь. Все ,что происходит в той стране, для меня очень важно.

Я гражданин Польши, поэтому обязательно участвую в выборах президента. В Беларуси я работаю, я в командировке. Я рад, что у меня есть возможность участвовать в жизни своей страны.