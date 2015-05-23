VII съезд профсоюзов Беларуси: за что делегаты неоднократно стоя аплодировали Александру Лукашенко?

Делегаты профсоюзного съезда аплодировали президенту Лукашенко стоя! И это повторялось несколько раз. И не только за то, что он поддержал идею создания профячеек во всех компаниях и на предприятиях. Будь то частный капитал или даже зарубежный. Эмоциональная речь президента касалась и политики, и торговли, и патриотики. Алексей Мартиненок с подробностями.

«Достойная плата за труд» – главный лозунг профсоюзов всего мира. Защищать свои права самостоятельно рабочие придумали еще в XIX веке. Борьба против нездоровой конкуренции, непопулярной политики властей актуальна и сегодня.

Праца Коэльо, секретарь по международным связям Всеобщей конфедерации португальских трудящихся:

Такие тенденции наблюдаются сейчас во всей Европе и во всем мире. Наступление капитала на интересы рабочих и ведущая роль банков и капитала.

Всеобщая конфедерация португальских трудящихся ведет последовательную работу по тому, чтобы представить какую-то оппозицию Правительству по этим вопросам.

Социальная справедливость – это то, ради чего и существуют профсоюзы.

Себя показать, на белорусских коллег посмотреть, взять на заметку, найти общий язык. На съезде в Минске гости из 14 стран: от Кубы до Монголии. Самая внушительная делегация – представители СНГ.

Владимир Щербаков, генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов России:

У вас значительно лучше поставлены вопросы взаимоотношения с ветеранскими организациями. И профсоюзы, прямо скажем, очень много помогают ветеранам, с одной стороны. Пенсионное обеспечение у вас на очень высоком уровне по сравнению с другими странами СНГ. Минимальный размер оплаты труда в Беларуси достиг минимального прожиточного уровня, даже превышает.

Главным событием в этот день стало выступление президента Беларуси. Александра Лукашенко тоже выбрали делегатом съезда.

Опыта представлять интересы рабочих не занимать: в свое время нынешний глава государства работал руководителем профсоюзной ячейки. Тема справедливости на всех уровнях – лейтмотив речи президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я всегда во главу угла ставил проблему справедливости. И мы договорились с рабочими: справедливо – я буду защищать где бы ни было, как бы ни было, пусть меня даже выгонят с работы, – но я буду вас защищать. Если это справедливо. Если несправедливо, я вас не защищаю. И мы тогда договорились: пьяниц и разгильдяев, тунеядцев я никак не могу защищать. Трудового человека – мы должны сделать все, чтобы его защитить, здесь нет никаких проблем. Не надо ждать никаких законов. Если вы видите, что женщину, у которой три годика ребенку или четырех не исполнилось, других доходов нет, и она хочет работать, нормальный человек, надо ее защищать до последнего. До последнего. И не дай бог, мне станет известен этот факт, а до меня легко достучаться – или через средства массовой информации, или через помощника, или напрямую. Доложите – и меры будут приняты жесточайшие. Почему? Нас часто упрекают, и меня: у нас нет борца главного за права человека. Омбудсмен, да или как-то его там называют. И Михаил Сергеевич мне раньше об этом не единожды говорил: вот надо, надо. Я им всегда говорил: главный омбудсмен в Беларуси, борец за права человека должен быть президент. Никакие другие руководители каких-то структур никогда не решат эту проблему.

Крупным предприятиям сейчас тяжело – это факт. И об этом прямо говорит президент. Партнеры по торговле не в состоянии платить за белорусский товар так, как это делали раньше. Опыт работы в таких сложных условиях есть, и это уже половина дела. Главное – сохранить рабочие места.

Александр Лукашенко:

Белорусский опыт преодоления экономического спада, по сути, был уникальным. В США, Западной Европе отмечались массовые сокращения, сотни тысяч людей в одночасье лишились работы, но мы выстояли тогда, справимся и сейчас. И, вы знаете, меня многие критиковали тогда за излишнюю занятость. Тогда и теперь я говорил и говорю, что кризисы приходят и уходят. И когда после кризиса начнется восстановление, когда на вашу продукцию пойдет спрос, у вас не будет кому создавать этот товар, эту продукцию.

Логическая цепочка «товар – сделка – зарплата» должна быть без единого слабого звена. За экспорт отвечает в первую очередь само предприятие. Но подставить плечо в сложной ситуации должно и Правительство.

Александр Лукашенко:

Нельзя зависеть от одного рынка. Нельзя. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. И тогда мы будем в большей безопасности. Поэтому вот это главная проблема, и мы ее решаем. В ближайшее время нам предстоит большой десант. После Грузии, Китая к нам индийский президент прилетает, в ближайшие несколько недель. Мы нанесем визит в Пакистан большим десантом для того, чтобы застолбить там реализацию нашей продукции и другие направления нашего сотрудничества.

Нас в последнее время критикуют, но, должен сказать, и я везде говорю об этом: «Мы в чем-то недорабатываем». Но нельзя упрекнуть сегодня и Правительство, и других руководителей Министерств, что в этом направлении никто не действует. Действуют.

На съезде – более полутысячи делегатов. Это представители государственных и частных объединений. В Беларуси работают иностранные инвестиции, создаются предприятия, но создать профессиональный союз на такой платформе получается не всегда. А это нарушение законодательства о труде.

В погоне за прибылью забывать об условиях работы недопустимо. Негосударственный сектор экономики должен работать по общим правилам – требование президента.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, давайте договоримся так: к середине будущего года во всех трудовых коллективах, неважно какой формы собственности они (частная, государственная или смешанная организация труда), во всех должны быть профсоюзные организации. Я это говорю не для популизма, потому что на съезд пришел. Я сказал руководителю наших профсоюзов, думаю, что вы его поддержите сегодня на съезде, и я его предупредил: «Вы мне напрямую напишите, кто не хочет создания этих профсоюзных организаций».

Профсоюз должен всегда быть рядом с человеком. Доверие не брать в кредит и зарабатывать репутацию конкретными действиями. Помочь с местом в детском саду, путевкой в оздоровительный лагерь, организовать отдых. Взять под крыло тех, кто нуждается в экстренной помощи, просто обязан.

Александр Лукашенко:

Мне известно, что в Гомеле профсоюз работников торговли взял шефство над четырьмя детьми, у которых умерла мать. Через два года после ее смерти дети остались без отца, только с бабушкой. Профсоюз не оставил эту семью, поддерживает, помогает в решении проблем, радуется успехам подрастающих деток. Но это одна семья. Наверное, у нас не очень много таких, но они есть. Найдите эти семьи, окажите им поддержку. Если у вас нет для этого средств, государство всегда таким семьям найдет поддержку. Там, где ребенок и старик, это наша задача, это наша проблема. Мы им должны обязательно протянуть руку помощи.

Ответы на вопросы, поручения и предложения президента – актуальные меры сегодняшнего дня. Что касается тактики, Александр Лукашенко посоветовал определиться с пятью основными направлениями работы профсоюзов. Стратегия ясна: защищать и поддерживать тех, кто действительно хочет работать.