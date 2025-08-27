Лукашенко проведёт двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств в Китае

Александр Лукашенко проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных государств в Китае. Это подтвердила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Глава государства примет участие в очередном саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные мероприятия всегда предусматривают возможности для двусторонних контактов с другими лидерами, и у Александра Лукашенко в Китае они запланированы – отметила Наталья Эйсмонт.

На саммите будет принят ряд важных политических и экономических документов, прежде всего Тяньцзиньская декларация, отражающая позиции лидеров государств-членов по международным проблемам и событиям в различных областях, включая политику, безопасность и экономику. Еще одним важным итоговым документом станет 10-летняя стратегия дальнейшего развития организации.