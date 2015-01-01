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  • С 1 января в Беларуси увеличены минимальная заработная плата, базовая величина и минимальный стаж работы для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет

С 1 января в Беларуси увеличены минимальная заработная плата, базовая величина и минимальный стаж работы для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет

01 января 2015 13:47
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Новости Беларуси. С 1 января увеличена минимальная заработная плата. Теперь она составляет 2 млн 100 тысяч рублей. Увеличена и базовая величина. Она выросла на 30 тысяч  и составила 180 тысяч рублей. Вместе с ней, например,  вырастут штрафы за безбилетный проезд или неправильную парковку.

По-новому будут строить отношения  работники и наниматели. Пятый Декрет, вступивший в силу 1 января, позволит трудоголикам заработать, а лентяев и нарушителей  руководитель сможет наказать, в том числе и рублем.

Также увеличивается минимальный стаж работы для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Государственная социальная политика # Государственная политика

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