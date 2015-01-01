С 1 января в Беларуси увеличены минимальная заработная плата, базовая величина и минимальный стаж работы для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет

Новости Беларуси. С 1 января увеличена минимальная заработная плата. Теперь она составляет 2 млн 100 тысяч рублей. Увеличена и базовая величина. Она выросла на 30 тысяч и составила 180 тысяч рублей. Вместе с ней, например, вырастут штрафы за безбилетный проезд или неправильную парковку.

По-новому будут строить отношения работники и наниматели. Пятый Декрет, вступивший в силу 1 января, позволит трудоголикам заработать, а лентяев и нарушителей руководитель сможет наказать, в том числе и рублем.

Также увеличивается минимальный стаж работы для назначения пенсии по возрасту и пенсии за выслугу лет с 10 до 15 лет работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.