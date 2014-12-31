Беларусь в 2014 году – центр главных политических, экономических и спортивных событий

Новости Беларуси. 2015-й объявлен Годом молодежи. А вот 2014-й был поистине гостеприимным. Наша страна отметила его политическими, экономическими и спортивными событиями.

2014 год провели по-дружелюбному и действительно гостеприимно. В уходящем году наша страна была центром: экономическим, спортивным и политическим.

Именно в Минск съезжались президенты Беларуси, России, Украины, Казахстана, представители Евросоюза, чтобы обсудить украинский кризис и возможные форматы сотрудничества.

Кэтрин Эштон, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:

Еще раз хочу поблагодарить за проявленную инициативу в организации этой встречи. Это очень важное мероприятие, чтобы сконцентрировать свое внимание на тех событиях, которые происходят в Украине.

Кроме глав государств на переговоры съехались еще и чиновники и дипломаты. Давали журналистам интервью и делились впечатлениями о белорусской мирной площадке.

Валерий Чалый, заместитель главы Администрации Президента Украины:

Я надеюсь, что на гостеприимной белорусской земле может быть заложена модель развития Европы. Европы безопасной, Европы без войн, Европы, которая живет с соседями мирно.

Освещали минские переговоры сотни журналистов. Иностранные гости закулисье большой политики обсуждали в кулуарах. А еще делились впечатлениями о стране и событии с белорусскими коллегами.

Хакан Айдоган, руководитель московского бюро агентства «Анадолу» (Турция):

Минск мне очень понравился, я первый раз здесь, очень хороший, красивый город, гостеприимные люди, помогают.

Елизавета Горбачева, продюсер личной съемочной группы Кэтрин Эштон:

К сожалению, у нас не остается времени, чтобы насладиться прогулками по паркам и осмотреть достопримечательности. Но надеюсь, что в будущем еще не раз посетим Минск.

Первые лица других государств, губернаторы, министры. За Год гостеприимства наша страна приняла далеко не одну «высокую» делегацию. В том числе из мира спорта.

Рене Фазель первым увидел и оценил хоккейные возможности Беларуси. Еще в марте глава Международной федерации хоккея приезжал в нашу страну.

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, член исполкома Международного олимпийского комитета:

Мы хотим провести в Беларуси прекрасный чемпионат и надеемся, что гости, которые приедут в Минск, смогут насладиться гостеприимством и теплотой белорусского народа.

Впрочем, иностранных гостей на чемпионате мира было не счесть. В предвкушении грандиозного мирового первенства каждый из них просто «жил». Хоккеисты, болельщики, журналисты. Нашим съемочным группам не раз признавались: в Беларуси, может, некоторые и в первый раз, но уж точно не последний.

Гость чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске:

Очень порадовал прием хлеб-соль, каравай был очень вкусным. Такого шикарного приема мы нет ожидали.

Болельщики:

Хочется позавидовать вам, тому, что у вас такая страна, что люди живут счастливо.

Приехали на праздник. Мы его получаем.

На рекордный по многим показателям чемпионат мира по хоккею было продано больше 70 тысяч билетов. В белорусскую столицу съехались 136 представителей Международной федерации и почти полторы тысячи журналистов.

Сергей Гимаев, спортивный комментатор телеканала «Россия-2», заслуженный тренер России:

Очень много внимания уделяется спорту. Посмотрел, какие спортивные сооружения строятся, Академия футбольная, хоккейные арены здесь.

Правда, такой туристический «бум» в 2014 году был не единственный. Иностранные гости Синеокую выбирали еще и в летний сезон. Для отдыха и лечения.

Элла Левус, турист (Россия):

Я думаю, никакие заграницы не нужны. Ничего лучшего, чем эта природа и это лечение, я, во всяком случае, пока в своей жизни не видела.

Современное оборудование, операционные и, конечно же, профессионалы-врачи. Именно за этим едут в Беларусь.

Мустафа Абубак, пациент (Ливия):

У вас хорошая физиотерапия. И спустя пару недель после операции уже можно будет ходить.

Андре Гехтер, профессор (Швейцария):

Я был во многих странах, учил данной методике других врачей. И именно у вас в Беларуси все было подготовлено идеально.

Оценили гости не только дружелюбие белорусов, но и преимущества: экономические, социальные и даже транспортные. О качестве белорусских дорог говорил и знаменитый российский ведущий Сергей Брилев. Рейтинговые «Вести в субботу» на время поменял на белорусский колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Брилев, журналист (Россия):

У меня приятель лет шесть назад, англичанин, летел в Москву в плохую погоду. У них была вынужденная посадка в Минске. У него была паника, потому что он был так накручен, что «Минск, ааа, меня там сейчас арестуют. Ты что, это же Беларусь». Как все были накручены. И то, что сейчас Минск представляет собой вот эту вот интересную нейтральную площадку, где все сходятся, очень дорогого стоит.

Белорусские автомагистрали оценила и глава представительства Евросоюза в нашей стране на собственном авто.

Майра Мора уверена: качество дорог впечатляет. Не сравнить даже с прибалтийскими магистралями.

Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Беларуси:

Качество дороги. При том не только главные магистральные дороги, то есть от Минска ко всем областным центрам, но и те, которые я называю межколхозные дороги.

О по-настоящему гостеприимной Беларуси говорили и звезды. К примеру, «Листопада». 21-й раз кинофорум собрал истинных ценителей.

Светлана Светличная, заслуженная артистка России:

У вас гости приезжают, возвращаются в ту же Москву и говорят: «Ой, были в Минске. Были в Беларуси. Как же там все».

Специально в Беларусь ехали и на Купалье. Гостей радовали музыкальными номерами, праздничным салютом и выставкой работ почти двух тысяч мастеров.

Гость фестиваля:

Брат брата встречает очень хорошо. Россия, Беларусь, Украина должны жить вместе. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо.