Беларусь в 2014 году – центр главных политических, экономических и спортивных событий

Новости Беларуси. 2015-й объявлен Годом молодежи. А вот 2014-й был поистине гостеприимным. Наша страна отметила его политическими, экономическими и спортивными событиями.
2014 год провели по-дружелюбному и действительно гостеприимно. В уходящем году наша страна была центром: экономическим, спортивным и политическим.
Именно в Минск съезжались президенты Беларуси, России, Украины, Казахстана, представители Евросоюза, чтобы обсудить украинский кризис и возможные форматы сотрудничества.
Кэтрин Эштон, высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности:
Еще раз хочу поблагодарить за проявленную инициативу в организации этой встречи. Это очень важное мероприятие, чтобы сконцентрировать свое внимание на тех событиях, которые происходят в Украине.
Кроме глав государств на переговоры съехались еще и чиновники и дипломаты. Давали журналистам интервью и делились впечатлениями о белорусской мирной площадке.
Валерий Чалый, заместитель главы Администрации Президента Украины:
Я надеюсь, что на гостеприимной белорусской земле может быть заложена модель развития Европы. Европы безопасной, Европы без войн, Европы, которая живет с соседями мирно.
Освещали минские переговоры сотни журналистов. Иностранные гости закулисье большой политики обсуждали в кулуарах. А еще делились впечатлениями о стране и событии с белорусскими коллегами.
Хакан Айдоган, руководитель московского бюро агентства «Анадолу» (Турция):
Минск мне очень понравился, я первый раз здесь, очень хороший, красивый город, гостеприимные люди, помогают.
Елизавета Горбачева, продюсер личной съемочной группы Кэтрин Эштон:
К сожалению, у нас не остается времени, чтобы насладиться прогулками по паркам и осмотреть достопримечательности. Но надеюсь, что в будущем еще не раз посетим Минск.
Первые лица других государств, губернаторы, министры. За Год гостеприимства наша страна приняла далеко не одну «высокую» делегацию. В том числе из мира спорта.
Рене Фазель первым увидел и оценил хоккейные возможности Беларуси. Еще в марте глава Международной федерации хоккея приезжал в нашу страну.
Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, член исполкома Международного олимпийского комитета:
Мы хотим провести в Беларуси прекрасный чемпионат и надеемся, что гости, которые приедут в Минск, смогут насладиться гостеприимством и теплотой белорусского народа.
Впрочем, иностранных гостей на чемпионате мира было не счесть. В предвкушении грандиозного мирового первенства каждый из них просто «жил». Хоккеисты, болельщики, журналисты. Нашим съемочным группам не раз признавались: в Беларуси, может, некоторые и в первый раз, но уж точно не последний.
Гость чемпионата мира по хоккею-2014 в Минске:
Очень порадовал прием хлеб-соль, каравай был очень вкусным. Такого шикарного приема мы нет ожидали.
Болельщики:
Хочется позавидовать вам, тому, что у вас такая страна, что люди живут счастливо.
Приехали на праздник. Мы его получаем.
На рекордный по многим показателям чемпионат мира по хоккею было продано больше 70 тысяч билетов. В белорусскую столицу съехались 136 представителей Международной федерации и почти полторы тысячи журналистов.
Сергей Гимаев, спортивный комментатор телеканала «Россия-2», заслуженный тренер России:
Очень много внимания уделяется спорту. Посмотрел, какие спортивные сооружения строятся, Академия футбольная, хоккейные арены здесь.
Правда, такой туристический «бум» в 2014 году был не единственный. Иностранные гости Синеокую выбирали еще и в летний сезон. Для отдыха и лечения.
Элла Левус, турист (Россия):
Я думаю, никакие заграницы не нужны. Ничего лучшего, чем эта природа и это лечение, я, во всяком случае, пока в своей жизни не видела.
Современное оборудование, операционные и, конечно же, профессионалы-врачи. Именно за этим едут в Беларусь.
Мустафа Абубак, пациент (Ливия):
У вас хорошая физиотерапия. И спустя пару недель после операции уже можно будет ходить.
Андре Гехтер, профессор (Швейцария):
Я был во многих странах, учил данной методике других врачей. И именно у вас в Беларуси все было подготовлено идеально.
Оценили гости не только дружелюбие белорусов, но и преимущества: экономические, социальные и даже транспортные. О качестве белорусских дорог говорил и знаменитый российский ведущий Сергей Брилев. Рейтинговые «Вести в субботу» на время поменял на белорусский колорит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Брилев, журналист (Россия):
У меня приятель лет шесть назад, англичанин, летел в Москву в плохую погоду. У них была вынужденная посадка в Минске. У него была паника, потому что он был так накручен, что «Минск, ааа, меня там сейчас арестуют. Ты что, это же Беларусь». Как все были накручены. И то, что сейчас Минск представляет собой вот эту вот интересную нейтральную площадку, где все сходятся, очень дорогого стоит.
Белорусские автомагистрали оценила и глава представительства Евросоюза в нашей стране на собственном авто.
Майра Мора уверена: качество дорог впечатляет. Не сравнить даже с прибалтийскими магистралями.
Майра Мора, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Качество дороги. При том не только главные магистральные дороги, то есть от Минска ко всем областным центрам, но и те, которые я называю межколхозные дороги.
О по-настоящему гостеприимной Беларуси говорили и звезды. К примеру, «Листопада». 21-й раз кинофорум собрал истинных ценителей.
Светлана Светличная, заслуженная артистка России:
У вас гости приезжают, возвращаются в ту же Москву и говорят: «Ой, были в Минске. Были в Беларуси. Как же там все».
Специально в Беларусь ехали и на Купалье. Гостей радовали музыкальными номерами, праздничным салютом и выставкой работ почти двух тысяч мастеров.
Гость фестиваля:
Брат брата встречает очень хорошо. Россия, Беларусь, Украина должны жить вместе. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо.