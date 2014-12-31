Базовая величина, подоходный налог и материнский капитал. Что еще изменится в Беларуси с 1 января 2015 года?

Новости Беларуси. Новый год – это не только праздники, но и новшества в законодательстве. Семейный капитал, Декрет об усилении ответственности работников и нанимателей – это лишь некоторые новинки 2015 года.

Украшая новогоднюю елку, мы стараемся ее разнообразить новыми игрушками и элементами, чтобы композиция выглядела нарядной и целостной. Точно так же и в нашей жизни, как правило, с 1 января появляются новшества.

Пока трехлетний Ильюша спит, его мама с гордостью демонстрирует семейные фото. От 2015 года Наталья ждет двойной прибавки. С рождением близнецов она станет многодетной мамой.

Семейный капитал – нововведение 2015-го – хорошее подспорье на будущее.

Наталья Надольская:

Сейчас мы не думаем о деньгах. Мы думаем, как родить здоровых малышей. А в мыслях на будущее, конечно, это признак стабильности, это такая подушка безопасности. Потому что сейчас все хорошо, завтра может быть все хорошо, но когда ты знаешь, что у тебя, у ребенка на счету есть эти деньги, это придает какой-то уверенности в завтрашнем дне. Я считаю, что это очень правильное было решение.

Если семейным капиталом поддержат многодетных, то тех, кто пока еще стремится к большой семье, дополнительно поощрят ежемесячно. Прибавку получат мамы в декрете со вторым ребенком, если старший еще несовершеннолетний.

Хороший бонус также и льгота по кредиту на жилье. На поддержку семей с детьми пойдут средства и от подоходного налога белорусов, который вырастет с 1 января с 12% до 13%.

Изменения коснуться и пенсионного законодательства.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

С 10 лет повысится до 15 лет стаж, который необходим для назначения пенсии с учетом выплаты обязательных страховых взносов в фонд социальной защиты населения. Эти изменения очень своевременны, поскольку мы уже, скажем так, объявили борьбу с тунеядством. Это как раз-таки эта тема. В городе около 6% населения является незанятым населением. И я думаю, что эти меры как раз-таки и простимулируют жителей города Минска включиться в активную трудовую деятельность для того, чтобы заработать себе пенсию.

По-новому будут строить отношения работники и наниматели. Декрет № 5, вступающий в свои права с 1 января, позволит трудоголикам заработать, лентяев и нарушителей руководитель сможет наказать в том числе и рублем. К примеру, депримировать, причем сразу на все 12 месяцев.

Александр Шпаковский, политический аналитик:

С 1 января 2015 года Республика Беларусь становится членом Евразийского экономического союза. Нам придется конкурировать в очень жестких условиях. И поэтому, конечно, от того, как мы будем, насколько качественно каждый из нас будет выполнять свою работу, от этого зависит благосостояние всей республики, людей, того места, которое мы займем в этом новом образовании. Абсолютно своевременная и необходимая мера.

Ужесточат с нового года ответственность и за наркотики. За сбыт смертельного зелья суд сможет наказать максимально лишением свободы до 25 лет. Ответят по всей строгости закона даже подростки.

Больше придется платить и тем, кто проштрафился по административному кодексу. Безбилетный проезд в общественном транспорте уже буквально с новогодней ночи обойдется не в 75, а в 90 тысяч рублей.

Неправильная парковка стоить будет водителю одну базовую – 180 тысяч рублей. В то же время больше станут выплаты на оздоровление и минимальная зарплата также подрастет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.