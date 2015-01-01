Новости Беларуси. Пожалуй, самым ожидаемым событием начала 2015 стало создание нового интеграционного объединения. 1 января начал функционировать Евразийский экономический союз. Первой председательствовать в нем будет Беларусь.

К тройке — Беларусь, Россия, Казахстан 2 января присоединится Армения. Кыргызстан завершит все формальности в мае. Таким образом, ЕАЭС объединит почти 180 миллионов человек.

Ровно через год в организации заработает единый фармацевтический рынок и рынок медицинских изделий. В 2019 начнет работать общий рынок электроэнергии, а уже с 2025 — единые рынки нефти и газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.