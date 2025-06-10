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В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и России

10 июня 2025 10:37
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Во взаимоотношениях Беларуси и России главные дипломаты – наши лидеры. Об этом заявил на переговорах со своим российским коллегой министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и России-2

В Москве обсуждались вопросы как внутренней повестки, так и международной, в том числе в сфере безопасности, дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между странами. Речь зашла и о расширении взаимного дипломатического присутствия партнеров на территории друг друга. Это способствует развитию коммуникационных связей и контактов между странами, увеличению товарооборота. Максим Рыженков поблагодарил российских коллег за поддержку приоритетов белорусского председательства в органах ЕАЭС, а также рассказал о подготовке к третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, подтвердив, что Беларусь готова к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов в Евразии. Исходя из этого, министры иностранных дел Беларуси и России пригласили страны Евразии начать работу над хартией многообразия в XXI веке. Также на встрече Сергей Лавров выразил признательность Беларуси за содействие в организации контактов с Украиной.

# МИД Республики Беларусь # Сергей Лавров # Максим Рыженков # Беларусь-Россия # ЕАЭС

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