В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Беларуси и России

В Москве обсуждались вопросы как внутренней повестки, так и международной, в том числе в сфере безопасности, дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзничества между странами. Речь зашла и о расширении взаимного дипломатического присутствия партнеров на территории друг друга. Это способствует развитию коммуникационных связей и контактов между странами, увеличению товарооборота. Максим Рыженков поблагодарил российских коллег за поддержку приоритетов белорусского председательства в органах ЕАЭС, а также рассказал о подготовке к третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, подтвердив, что Беларусь готова к дискуссиям по любым разумным инициативам по урегулированию конфликтов в Евразии. Исходя из этого, министры иностранных дел Беларуси и России пригласили страны Евразии начать работу над хартией многообразия в XXI веке. Также на встрече Сергей Лавров выразил признательность Беларуси за содействие в организации контактов с Украиной.