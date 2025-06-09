Амбициозные цели! Калининград намерен выйти на досанкционный уровень товарооборота с Беларусью

Беларусь и Калининградская область развивают сотрудничество и намерены нарастить товарооборот. О перспективах развития двусторонних отношений речь шла во Дворце Независимости на встрече Президента Беларуси с губернатором этого российского региона Алексеем Беспрозванных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале общения Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена, образно говоря, Беларусь была ответственной за Калининградскую область, и с тех времен в стране сохранилось особое отношение к региону – теплое. «Мы готовы всегда подставить вам плечо». Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области

Лукашенко: мы поставим Калининградской области нужное количество продуктов питания, в том числе и картошки Калининградская область заинтересована не только в качественной белорусской продукции, но и в обмене компетенциями. В частности, в области мелиорации готовы перенимать наш опыт. А вот некоторые транспортные трудности подтолкнули к развитию целой отрасли, которая теперь не только залог уверенных поставок, но и новых проектов Беларуси и Калининградской области.