Амбициозные цели! Калининград намерен выйти на досанкционный уровень товарооборота с Беларусью
Беларусь и Калининградская область развивают сотрудничество и намерены нарастить товарооборот. О перспективах развития двусторонних отношений речь шла во Дворце Независимости на встрече Президента Беларуси с губернатором этого российского региона Алексеем Беспрозванных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В начале общения Александр Лукашенко напомнил, что в советские времена, образно говоря, Беларусь была ответственной за Калининградскую область, и с тех времен в стране сохранилось особое отношение к региону – теплое.
«Мы готовы всегда подставить вам плечо». Лукашенко провел встречу с губернатором Калининградской области
Лукашенко: мы поставим Калининградской области нужное количество продуктов питания, в том числе и картошки
Калининградская область заинтересована не только в качественной белорусской продукции, но и в обмене компетенциями. В частности, в области мелиорации готовы перенимать наш опыт. А вот некоторые транспортные трудности подтолкнули к развитию целой отрасли, которая теперь не только залог уверенных поставок, но и новых проектов Беларуси и Калининградской области.
Алексей Беспрозванных, губернатор Калининградской области (Россия):
Мы поставили для себя амбициозную цель – у нас долгосрочные соглашения со всеми областями Беларуси – выйти на досанкционный уровень товарооборота. Ключевой причиной снижения товарооборота являются те ограничения, которые вводятся нашими недружественными соседями. Но бизнес адаптируется, подстраивается, находит новые логистические каналы. Если у нас идет ограничение по сухопутным перевозкам, то мы развиваем морские перевозки.