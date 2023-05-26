«Россия явится континентом здравомыслия». Почему многие страны выберут для сотрудничества Россию, а не США?

Алексей Иовчев, гитарист, аранжировщик, звукорежиссер, участник группы «ЗВЕРОБОЙ»:

Мне кажется, мы придем к схожим доктринам, которые декларировал СССР во многом. Наверное, сюда еще добавится наша религиозная, православная составляющая, это и ислам, потому что у нас многокультурная, многоконфессиональная страна, народов много. Нас всегда это выручало. Если американцы думают, что это наша слабая сторона, на самом деле это наша сила. И мы как-то умеем это прекрасным образом воплощать. Мы как-то каждый раз делаем так, что после очередной нашей такой масштабной победы народы тянутся к нам. Я убежден, что победа будет. Россия явится континентом здравомыслия. В мире иллюзий сумасшествия это очень привлекательно само по себе.

Мы даже сейчас видим, что люди из Германии, США переезжают сюда семьями. Они говорят, что просто уже не могут жить среди этих гендеров, сумасшествия. Мы хотим туда, где мужчина – это мужчина, где женщина – это женщина, где мама и папа. Если ты веришь в Христа, значит ты веришь искренне. Где нет каких-то сатанистов, нет вот этого маразма. И это само по себе уже очень привлекательно. Все эти перечисленные группы, здоровая сила, они еще как-то гармонично все уживаются. Россия – та страна, где мусульмане и христиане, коммунисты, социалисты гармонично уживаются. Тот же Китай – это замкнутая культура, она хороша в том случае, если ты китаец, если ты не китаец, ты как бы за бортом оказываешься. А вот мы как-то умеем. Думаю, это и будет главным качеством, которое приведет к нам все народы и саму Россию к процветанию.

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