«Очень хотели продавить народное ополчение». Как поляки пытаются устроить бунт в Беларуси?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Польский генерал, бывший командующий сухопутных войск сказал, что при восстании в Беларуси они обязаны поддержать его, что оно обязательно будет, они поддержат его вооруженным путем. Что нам есть по этому поводу сказать?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы готовим тероборону. Мы уже несколько раз показали ее по телевизору, но это телевизор. А до этого проводились военные сборы, учения определенные. Президент сказал, что пускай начинают. Это говорит о том, что все уровни силового блока получили определенные задачи. Это как работа по ДРГ, контрразведывательная деятельность, определенные вещи, связанные с мобилизацией. Мы еще хотели бы продавить народное ополчение.
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