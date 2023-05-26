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«Очень хотели продавить народное ополчение». Как поляки пытаются устроить бунт в Беларуси?

26 мая 2023 18:18
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.

Григорий Азаренок, СТВ:
Польский генерал, бывший командующий сухопутных войск сказал, что при восстании в Беларуси они обязаны поддержать его, что оно обязательно будет, они поддержат его вооруженным путем. Что нам есть по этому поводу сказать?

«Очень хотели продавить народное ополчение». Как поляки пытаются устроить бунт в Беларуси?-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Мы готовим тероборону. Мы уже несколько раз показали ее по телевизору, но это телевизор. А до этого проводились военные сборы, учения определенные. Президент сказал, что пускай начинают. Это говорит о том, что все уровни силового блока получили определенные задачи. Это как работа по ДРГ, контрразведывательная деятельность, определенные вещи, связанные с мобилизацией. Мы еще хотели бы продавить народное ополчение.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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