«Очень хотели продавить народное ополчение». Как поляки пытаются устроить бунт в Беларуси?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Польский генерал, бывший командующий сухопутных войск сказал, что при восстании в Беларуси они обязаны поддержать его, что оно обязательно будет, они поддержат его вооруженным путем. Что нам есть по этому поводу сказать?