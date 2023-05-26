«Они реально искренни в своём заблуждении». Получают ли поклонники западного мира деньги за дестабилизацию общества?

Григорий Азаренок, СТВ: Почему те, кто выступал как нон-конформист, вот не надо прогибаться под изменчивый мир, которые всегда подчеркивали свою свободу, свое собственное мнение, почему они так легли под повесточку? Причем под повесточку пошлую, насквозь лживую. Все знают, что она лживая. Все легли под повесточку, потому что так надо, но именно те, кто нас учил свободе.

Алексей Иовчев, гитарист, аранжировщик, звукорежиссер, участник группы «ЗВЕРОБОЙ»:

Я думаю, потому что они на самом деле были несвободные, они были в плену собственных иллюзий. Это вот это иллюзорное, карикатурное представление о каком-то мифическом граде на холме, США, западный мир, они были пленниками своих представлений, я далек от мысли, что они делают это все просто за деньги. Они реально искренни в своем заблуждении. То есть можно сказать, что они своего рода идейные бойцы культурного фронта, просто с другой стороны. Они люди идейные, их часто многие недооценивают. Они думают, что им кто-то платит за то, чтобы они презирали свою родину и любили западный мир. Нет, им и не нужно за это платить. Они реально искренне так думают. Нельзя это недооценивать.

Григорий Азаренок:

Вот вроде люди искусства, особенно в России, всегда были люди гуманизма. Это те, кто в самом нормальном смысле этого слова, кто чувство доброй лирой пробуждал, кто говорил какую-то правду. Это никогда не был человек комфорта, бабла, салона. Это все презиралось. А почему сейчас именно тусовочка, салон, фуршет стали важнее?

Дмитрий Сосов, поэт и композитор, участник группы «ЗВЕРОБОЙ»:

Я думаю, потому что про гуманизм как раз забыли, подменили его пацифизмом. А пацифизм – это лженаука. Очень удобно. Для того, чтобы потреблять, как раз пацифизм лучше подходит, а чтобы созидать, нужен гуманизм. Надо много книжек прочитать, чтобы что-то созидать. А созидать не хочется, хочется паразитировать. Они всегда будут паразитировать, они для этого и придуманы.

Читайте также:

Почему ещё не состоялось контрнаступление со стороны ВСУ? Ответил представитель бригады «Дон»

Азарёнок: «У Батьки никаких красных линий нет, и красная линия – это граница Беларуси»

«У них даже ядерное оружие общее!» На каком уровне сейчас сотрудничество Беларуси и России?