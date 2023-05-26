Рок – это музыка протестов? Участник группы «ЗВЕРОБОЙ» рассказал, почему своим творчеством поддерживает государство

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Рок и протестная, неклассическая музыка всегда были во фронде государству. И не скажешь, что вы коммерческий, государственный проект. Никому не придет в голову так сказать. Тем не менее вы и успешны, и поддерживаете государство в его традиционалистских устремлениях. Почему вы так решили?
Алексей Иовчев, гитарист, аранжировщик, звукорежиссер, участник группы «ЗВЕРОБОЙ»:
Потому что сейчас нам стало по пути, это прекрасно. Наши устремления сошлись на этом историческом отрезке. По поводу того, что рок – это протестная составляющая. Суть этой протестной составляющей в 60-70-х была в том, что подоплека некая, что рокеры знают какую-то неподдельную правду, готовы ее отстаивать и нести. Они за некую правду, потому что есть некий попсовый мейнстрим, он весь лживый насквозь, а рокеры несут правду. На самом деле уже в 90-х роли поменялись, то есть многие рокеры погрязли во лжи. А мы стремимся именно к правде. Тут нет ничего парадоксального. И когда случились события 2014 года, просто совпали наши устремления. И это прекрасно.
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