Рок – это музыка протестов? Участник группы «ЗВЕРОБОЙ» рассказал, почему своим творчеством поддерживает государство

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ядерное оружие в Беларуси и патриотическую музыку. В гостях политолог Андрей Лазуткин и участники группы «ЗВЕРОБОЙ» Дмитрий Сосов и Алексей Иовчев.

Григорий Азаренок, СТВ:

Рок и протестная, неклассическая музыка всегда были во фронде государству. И не скажешь, что вы коммерческий, государственный проект. Никому не придет в голову так сказать. Тем не менее вы и успешны, и поддерживаете государство в его традиционалистских устремлениях. Почему вы так решили?