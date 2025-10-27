МИД Беларуси вручил ноту литовскому дипломату в связи с односторонним закрытием Литвой границы без уведомления

Литовская сторона пытается найти поводы, чтобы обосновать дальнейшие антибелорусские шаги. Это отметил глава МИД Беларуси, комментируя закрытие Вильнюсом последних двух автомобильных пограничных пунктов. «Мядининкай» и «Шальчининкай» прекратили работу минувшей ночью. Причем без какого-либо предупреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нота протеста в связи с этим была вручена временному поверенному в делах Литвы в Беларуси. Одностороннее закрытие границы носит антинародный характер. В Министерстве иностранных дел объяснили, к чему может привести нарушение Вильнюсом международных норм и правил.