МИД Беларуси вручил ноту литовскому дипломату в связи с односторонним закрытием Литвой границы без уведомления

Литовская сторона пытается найти поводы, чтобы обосновать дальнейшие антибелорусские шаги. Это отметил глава МИД Беларуси, комментируя закрытие Вильнюсом последних двух автомобильных пограничных пунктов. «Мядининкай» и «Шальчининкай» прекратили работу минувшей ночью. Причем без какого-либо предупреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нота протеста в связи с этим была вручена временному поверенному в делах Литвы в Беларуси. Одностороннее закрытие границы носит антинародный характер. В Министерстве иностранных дел объяснили, к чему может привести нарушение Вильнюсом международных норм и правил.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Данное решение, затронувшее права не только граждан Беларуси, но и собственных граждан Литвы, а также граждан Европейского союза и других государств, наглядно демонстрирует пренебрежение Вильнюсом фундаментальными принципами свободы передвижения – одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и Европейского союза в целом. Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры. Беларусь, в отличие от литовской стороны, последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам всех граждан наших стран.