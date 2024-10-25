Романов рассказал, как выбирали дату выборов Президента: атмосфера была торжественно-приподнятая

Григорий Азаренок, политический обозреватель: Конечно, главная тема этой недели для Беларуси – это объявление даты президентских выборов. Заявление Александра Лукашенко в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой о том, что он пойдет на эти выборы. Скажите как депутат Палаты представителей, как это было внутри, как обсуждали, что происходило? Поделитесь, как это было в тот день.

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

Во-первых, самому факту принятия решения, конечно же, предшествовала большая работа. Она проходила на разных уровнях: на уровне Центральной избирательной комиссии, профильной комиссии Палаты представителей и в целом депутатского сообщества. Разумеется, эта тема активнейшим образом обсуждалась в целом в политическом сообществе, на уровне политического руководства нашей страны. Были вовлечены очень многие субъекты политической жизни.

В первую очередь учитывалось мнение народа. Оно считывалось разными способами, получалась эта информация из разных источников. Большой вклад внесли депутаты, которые постоянно работают в округах и доводят информацию о том, что говорят люди в трудовых коллективах, как они вообще реагируют на процессы, происходящие в нашем обществе. Вся совокупность этой информации и иные политические мотивы легли в основу принятия решения о назначении выборов на 26 января 2025 года. Если говорить о дне, часе, когда это решение принималось, атмосфера была торжественно-приподнятая.