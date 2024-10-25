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Лукашенко: любое телодвижение политика в сторону отказа от суверенитета – он будет снесён белорусским народом

25 октября 2024 13:53
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В Беларуси и России достаточно специалистов, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут крепче, чем в унитарном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью изданию «Известия» на полях саммита БРИКС, отвечая на вопрос перспектив и вызовов, которые сегодня перед нами стоят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул белорусский лидер, в основе Союзного государства – экономика, потому развивать в первую очередь нужно экономический фундамент. Еще один важный принцип Александра Лукашенко – понимать, что отечество (от Бреста до Владивостока) у нас общее.

Лукашенко: любое телодвижение политика в сторону отказа от суверенитета – он будет снесён белорусским народом-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому всякие разговоры о том, что империя там, сателлит, не сателлит, что внутрь России вступить и прочее... Встаньте на мое место. Вы бы что, будучи Президентом суверенного (не говорю независимого – мы друг от друга зависим) государства, это государство завтра бы уничтожили. Я на это пойти не могу, и меня никто на это не уполномочил. Это во-первых. Во-вторых, любое телодвижение любого политика в этом направлении – он будет снесен белорусским народом.

# Александр Лукашенко # Международная политика # Союзное государство

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