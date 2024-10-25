Лукашенко: любое телодвижение политика в сторону отказа от суверенитета – он будет снесён белорусским народом

В Беларуси и России достаточно специалистов, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут крепче, чем в унитарном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью изданию «Известия» на полях саммита БРИКС, отвечая на вопрос перспектив и вызовов, которые сегодня перед нами стоят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул белорусский лидер, в основе Союзного государства – экономика, потому развивать в первую очередь нужно экономический фундамент. Еще один важный принцип Александра Лукашенко – понимать, что отечество (от Бреста до Владивостока) у нас общее.