Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз

Китай не перестает удивлять. Новость, которая успела облететь весь мир. Ученые КНР совершили настоящий прорыв и запустили серийное клонирование элитных молочных коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китай не перестает удивлять. Новость, которая успела облететь весь мир. Ученые КНР совершили настоящий прорыв и запустили серийное клонирование элитных молочных коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На свет уже появились первые шесть идеальных копий – четыре самца и две самки. Все они генетические близнецы зааненских коз-рекордсменок, которые дают почти 3 тонны молока в год, не боятся болезней и легко адаптируются к любому климату.
Но главная сенсация – это победа над временем. Традиционная селекция ради таких показателей требует от фермеров 10 лет упорного труда. Новая же технология позволяет копировать природные шедевры мгновенно. Эта научная магия – часть глобальной стратегии Пекина по созданию суперэффективного сельского хозяйства для абсолютной продовольственной независимости.
Ван Сяолун, руководитель исследовательской группы:
Наши козы-клоны обладают тремя важнейшими преимуществами. Во-первых, их генетический потенциал огромен. Доноры дают в среднем около трех тонн молока в год. Во-вторых, ключевые показатели жирности и белка здесь значительно выше, чем у обычных. Кроме того, эти животные прекрасно приспосабливаются к среде, устойчивы к болезням и дают здоровое потомство.
В общем, пока весь мир спорит о деталях эксперимента, в Китае просто берут и копируют лучшее. И если проект пойдет по плану, скоро местным фермерам останется лишь одна забота – придумать, куда девать реки элитного молока и как успевать доить это безупречное стадо.