Прямой эфир

Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз

17 мая 2026 11:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Китай не перестает удивлять. Новость, которая успела облететь весь мир. Ученые КНР совершили настоящий прорыв и запустили серийное клонирование элитных молочных коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз-2

На свет уже появились первые шесть идеальных копий – четыре самца и две самки. Все они генетические близнецы зааненских коз-рекордсменок, которые дают почти 3 тонны молока в год, не боятся болезней и легко адаптируются к любому климату.

Но главная сенсация – это победа над временем. Традиционная селекция ради таких показателей требует от фермеров 10 лет упорного труда. Новая же технология позволяет копировать природные шедевры мгновенно. Эта научная магия – часть глобальной стратегии Пекина по созданию суперэффективного сельского хозяйства для абсолютной продовольственной независимости. 

Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз-4

Ван Сяолун, руководитель исследовательской группы:
Наши козы-клоны обладают тремя важнейшими преимуществами. Во-первых, их генетический потенциал огромен. Доноры дают в среднем около трех тонн молока в год. Во-вторых, ключевые показатели жирности и белка здесь значительно выше, чем у обычных. Кроме того, эти животные прекрасно приспосабливаются к среде, устойчивы к болезням и дают здоровое потомство.

Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз-6

В общем, пока весь мир спорит о деталях эксперимента, в Китае просто берут и копируют лучшее. И если проект пойдет по плану, скоро местным фермерам останется лишь одна забота – придумать, куда девать реки элитного молока и как успевать доить это безупречное стадо.

# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
В Милане покупатели чуть не поубивали друг друга прямо в очереди
17 мая 2026 10:41

В Милане покупатели чуть не поубивали друг друга прямо в очереди

Тысячи демонстрантов вышли на митинг против политики Стармера в Лондоне
17 мая 2026 07:43

Тысячи демонстрантов вышли на митинг против политики Стармера в Лондоне

Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии
17 мая 2026 07:38

Дайвер погиб при нападении белой акулы у берегов Австралии

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств
16 мая 2026 16:59

Страны ЕС находятся на грани масштабного дефицита лекарств

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе
16 мая 2026 16:53

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом
16 мая 2026 14:07

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана
16 мая 2026 10:44

Европе угрожает дефицит лекарств из-за ситуации вокруг Ирана

5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга
16 мая 2026 10:36

5 туристов погибли на Мальдивах во время дайвинга

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу
16 мая 2026 07:45

Профсоюз учителей Мексики угрожает сорвать открытие ЧМ по футболу

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?
15 мая 2026 17:37

«Это обычная банковская практика». Как украинская верхушка оправдывает переводы из Австрии?

Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами
15 мая 2026 17:35

Минздрав Латвии призвал граждан запасаться лекарствами

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку
15 мая 2026 17:10

Работники сферы услуг Германии вышли на 2-дневную забастовку