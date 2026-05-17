Китайские ученые запустили серийное клонирование элитных молочных коз

Китай не перестает удивлять. Новость, которая успела облететь весь мир. Ученые КНР совершили настоящий прорыв и запустили серийное клонирование элитных молочных коз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свет уже появились первые шесть идеальных копий – четыре самца и две самки. Все они генетические близнецы зааненских коз-рекордсменок, которые дают почти 3 тонны молока в год, не боятся болезней и легко адаптируются к любому климату.

Но главная сенсация – это победа над временем. Традиционная селекция ради таких показателей требует от фермеров 10 лет упорного труда. Новая же технология позволяет копировать природные шедевры мгновенно. Эта научная магия – часть глобальной стратегии Пекина по созданию суперэффективного сельского хозяйства для абсолютной продовольственной независимости.