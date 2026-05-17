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В Милане покупатели чуть не поубивали друг друга прямо в очереди

17 мая 2026 10:41
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На Западе своя система ценностей и своя война. Европейцы устраивают гладиаторские бои из-за пластиковых аксессуаров. В Милане толпа покупателей устроила массовую потасовку прямо у дверей магазина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Милане покупатели чуть не поубивали друг друга прямо в очереди-2

Причиной побоища стал старт продаж очередной модной коллекции, созданной швейцарскими часовщиками в партнерстве с люксовым брендом. Абсурд ситуации в том, что в рознице эти изделия стоят около 400 долларов. Однако перекупщики тут же взвинтили цены на интернет-аукционах до 2 тысяч. 

Общество безудержного потребления наглядно продемонстрировало свои приоритеты, превратив банальный шопинг в первобытный хаос ради страсти к наживе. Подобное безумие и давка наперевес с усиленными нарядами охраны зафиксированы во всех странах, которые твердят о своей цивилизованности.

# ЧП

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