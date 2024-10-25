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Лукашенко: Запад согласился, что вину в конфликте надо взять и Украине, а не только гнобить Россию

25 октября 2024 14:22
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В Беларуси и России достаточно специалистов, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут крепче, чем в унитарном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью изданию «Известия» на полях саммита БРИКС, отвечая на вопрос перспектив и вызовов, которые сегодня перед нами стоят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звучала в ходе разговора и тема украинского кризиса. Как отметил глава нашего государства, ситуация вокруг мирных переговоров поменялась. Раньше Запад запрещал Владимиру Зеленскому идти дипломатическим путем. Однако сегодня, видя ситуацию на фронте и успехи России (Курскую область военные планируют освободить к концу декабря, поделился информацией Александр Лукашенко), коллективный Запад хочет мира больше, чем киевский режим.

Лукашенко: Запад согласился, что вину в конфликте надо взять и Украине, а не только гнобить Россию-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас такой момент, когда идет эта ломка. И зашевелился он чуть раньше, и сейчас особенно со своими «планами победы». Это призывы фактически к мирным переговорам, а в России тоже уже поменялась точка зрения. На земле Россия движется вперед, на земле многое поменялось на фронте. Я доволен, что Россия занимает конструктивную позицию. Украинцам надо учитывать эту позицию. 

Тем более что Запад, мне прямо цитата была сказана, я все время их сподвигал к тому, что война – это вина двух сторон, одной и другой. Это не воспринималось. Сейчас прямо на переговорах мне сказали, что да, мы согласны. Здесь надо взять вину на себя двум сторонам. И Украине, а не только гнобить Россию. Это говорит Запад. Это уже определенные подвижки.

Также Президент отметил, что Беларусь по-прежнему готова выступить посредником в мирных переговорах.

# Александр Лукашенко # Международная политика

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