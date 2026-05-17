Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения

Белорусский лидер высоко ценит личный вклад Президента Казахстана в укрепление двусторонних связей между странами, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Александр Лукашенко, поздравляя с днем рождения Касым-Жомарта Токаева, отметил, что достигнутый уровень конструктивного диалога будет и впредь содействовать упрочению дружественных отношений на благо братских народов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши дальновидная политика, твердая приверженность принципам взаимного уважения и доверия способствуют поступательному развитию сотрудничества между Беларусью и Казахстаном, наполнению его конкретным содержанием и практическими результатами.