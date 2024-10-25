Лукашенко оценил возможность вхождения Беларуси в состав России: «Это нереализуемо»

В Беларуси и России достаточно специалистов, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут крепче, чем в унитарном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью изданию «Известия» на полях саммита БРИКС, отвечая на вопрос перспектив и вызовов, которые сегодня перед нами стоят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ввиду общей истории и корней белорусы для россиян – самые надежные люди, подчеркнул Президент. События последних лет это только подтвердили. И важно сохранить такие дружеские, братские отношения, чтобы взаимовыгодное сотрудничество развивали и следующие поколения.