Лукашенко оценил возможность вхождения Беларуси в состав России: «Это нереализуемо»

В Беларуси и России достаточно специалистов, чтобы, имея два суверенных государства, выстроить такие тесные отношения в Союзном государстве, которые будут крепче, чем в унитарном. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью изданию «Известия» на полях саммита БРИКС, отвечая на вопрос перспектив и вызовов, которые сегодня перед нами стоят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ввиду общей истории и корней белорусы для россиян – самые надежные люди, подчеркнул Президент. События последних лет это только подтвердили. И важно сохранить такие дружеские, братские отношения, чтобы взаимовыгодное сотрудничество развивали и следующие поколения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая, мы вам будем помогать и дальше – вступайте в состав России. Так вопросы ставить нельзя. Это невозможно и нереализуемо. Боюсь даже сказать, что это война. Но вы видите наши отношения с Путиным. Масса переговоров, контактов личных и прочих. У нас никогда так вопрос не стоял. Но в России кое-кому неймется и в высоких кругах. Надо это выбросить. И потом, а зачем это? Да, сегодня можно наклонить, завоевать чего-то, а завтра что? Ну хорошо, завоевали Украину, допустим, Россия. Что потом? Всегда, делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: «А дальше что?». Мир изменился, мир другой. Поэтому глупые задачи перед собой ставить не надо, и всегда надо думать о том, что будет потом.