Романов: по мере приближения краха Запада борьба будет нарастать

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:

По мере приближения краха Запада и по мере приближения нового строя, который еще только смутно вырисовывается и даже тяжело определить его контуры, ну, или контуры как раз можно определить, а тяжело дать четкое определение, что это будет: новый социализм, посткапитализм, как это ни назови. Но то, что нынешнему капитализму и его носителю Запада уже совершенно очевидный конец, это очень опасная ситуация.

Если перенести идею Сталина на современность, то по мере приближения к краху Запада борьба за сохранение Запада со стороны самого Запада будет нарастать. И с учетом того, что эта цивилизация вообще никогда не была склонна обременять себя нравственными нормами в геополитической борьбе, в межцивилизационной борьбе, да даже и во внутриполитической борьбе, то сейчас надеяться на то, что будут соблюдаться какие-то правила, не приходится вообще.

Идею Вадима Францевича [Вадима Гигина – прим. ред.] я полностью поддержу. Новая нормальность – это тождественно ненормальности, отсутствию нормы и очень подвижным представлениям о норме в зависимости от того, что кому выгодно. Такое поведение, другое поведение – все назовется нормой тогда, когда это будет выгодно авторам этого проекта новой нормальности.