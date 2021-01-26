Роман Головченко об отношениях с Россией во время пандемии: «У нас не произошло критического снижения взаимной торговли»

Минск и Москва имеют все предпосылки для преодоления спада во взаимной торговле, вызванного последствиями коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борьба с пандемией стала одним из ключевых пунктов переговоров глав правительств Беларуси и России. Встреча проходит 26 января в российской столице.

Роман Головченко и Михаил Мишустин сначала общались за закрытыми дверями, чуть позже к ним присоединились и члены делегаций. Участники переговоров обменялись мнениями по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества, которое по-прежнему остаётся взаимовыгодным. Стороны отметили: пандемия коронавируса незначительно повлияла на торгово-экономические отношения Беларуси и России.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас не произошло критического снижения взаимной торговли, несмотря на отмеченные вами сложности с COVID. Хотя, конечно, мы потеряли порядка 20 % в общих объемах. В этом году, полагаю, есть все предпосылки, чтобы этот спад преодолеть. Ситуация абсолютно управляема, у нас есть значительные резервы и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. Поэтому прямые контакты и нацеленная на результат работа – в нынешних условиях, я считаю, это приоритетная задача для правительств и, соответственно, ведомств, хозяйствующих субъектов наших государств.