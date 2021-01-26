Переговоры глав правительств Беларуси и России. Что в повестке?

Главы правительств Беларуси и России проводят 26 января переговоры в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В повестке – вопросы противодействия коронавирусной инфекции и актуальные направления российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также углубление интеграции в рамках Союзного государства. Встреча проходит в Доме правительства России в узком и расширенном формате.