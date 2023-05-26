«Достаточно интересное и амбициозное предложение». Как поставки внутри ЕАЭС сэкономят до 70 млрд долларов?

Последние годы показали, что развитие проектов ЕАЭС уменьшает возможности санкционного давления Запада на наши страны. По итогам встречи подписано более десятка документов. Но все же нерешенные вопросы остаются.

Накануне в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС сосредоточили внимание на развитии полноценного экономического пространства и улучшении энергетических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП Евразийского экономического союза в 2022-м сократился всего на 1,6 %. Экономика – основа интеграции. И укрепление ЕАЭС как самостоятельного экономического центра очевидно. «Пятерка» работает над полноценным переходом на взаимные расчеты в национальных валютах, гарантирована продовольственная, экономическая безопасность, растут инвестиции. Но все же по некоторым направлениям движение медленное, что подчеркнул Александр Лукашенко на Высшем экономическом совете. Это касается формирования общих рынков газа и нефти.

Лукашенко об интеграционной повестке ЕАЭС: «Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще!»

Сегодня страны-участницы Союза способны самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию: ресурсы и кадры есть. Но если объединить усилия, качество только возрастет. Потому так много лидеры делегаций говорили о промышленной кооперации.