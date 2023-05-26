«Достаточно интересное и амбициозное предложение». Как поставки внутри ЕАЭС сэкономят до 70 млрд долларов?
Накануне в Москве прошел саммит Евразийского экономического союза. Лидеры ЕАЭС сосредоточили внимание на развитии полноценного экономического пространства и улучшении энергетических связей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние годы показали, что развитие проектов ЕАЭС уменьшает возможности санкционного давления Запада на наши страны. По итогам встречи подписано более десятка документов. Но все же нерешенные вопросы остаются.
Об итогах саммита в материале Полины Королевы.
Несмотря на кризис в мировой торговле, объем ВВП Евразийского экономического союза в 2022-м сократился всего на 1,6 %. Экономика – основа интеграции. И укрепление ЕАЭС как самостоятельного экономического центра очевидно. «Пятерка» работает над полноценным переходом на взаимные расчеты в национальных валютах, гарантирована продовольственная, экономическая безопасность, растут инвестиции. Но все же по некоторым направлениям движение медленное, что подчеркнул Александр Лукашенко на Высшем экономическом совете. Это касается формирования общих рынков газа и нефти.
Лукашенко об интеграционной повестке ЕАЭС: «Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще!»
Сегодня страны-участницы Союза способны самостоятельно производить высокотехнологичную продукцию: ресурсы и кадры есть. Но если объединить усилия, качество только возрастет. Потому так много лидеры делегаций говорили о промышленной кооперации.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Прозвучало достаточно интересное и амбициозное предложение о том, что мы можем до четверти тех товаров, которые поступают на внутренние рынки наших государств (в деньгах это выражается в 70 миллиардов долларов), заместить за счет поставок внутри стран ЕАЭС. Далее говорили о том, что нам надо кооперироваться и развивать высокие технологии. Еще раз было сказано, что во главе угла – прежде всего экономика и наши экономические отношения. Причем был сделан акцент на то, что вне зависимости о того, как изменится политическая ситуация, наши отношения с европейскими странами-партнерами, все равно развитие сотрудничества в ЕАЭС будет направлено на импортозамещение и импортонезависимость.
Что касается экономических задач, сегодня необходимо наращивать торговлю с другими странами. Перспективным рынком может стать регион Латинской Америки. Куба готова стать мостом. Через год страны евразийской пятерки отметят 10-летие со дня подписания договора о ЕАЭС. Несмотря на существующие сложности, сегодня для Союза перспективное время. Нарастить товарооборот, укрепить позиции на международном пространстве, выстроить еще более устойчивую экономику. Как отметил Александр Лукашенко, опыт Союзного государства Беларуси и России может быть востребован в ЕАЭС. Но важно не упустить момент.
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