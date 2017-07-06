Роберто Монтелла: Минск в эти дни стал центром международной дипломатии

Напоминаем, что с предложением организации переговорной площадки «Хельсинки-2» 5 июля выступил Александр Лукашенко. Во время нынешней сессии наша страна озвучит еще не одну инициативу. Среди них, в частности, резолюция, которая касается борьбы с появлением новых психоактивных веществ. И 6 июля в «Президент-отеле» прошла своего рода презентация этого предложения.

Улан Примов, представитель делегации Кыргызской Республики на 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Проект резолюции насчет психотропных веществ, которую предоставила Белорусская сторона, – мы полностью согласны, поддерживаем эту резолюцию.

Парламентская ассамблея ОБСЕ является той площадкой, на которой обсуждаются все злободневные вопросы, новые вызовы.

Беларусь – это такая страна, где не только такого уровня, но и мирового масштаба можно проводить.

Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Минск в эти дни стал центром международной дипломатии. С одной стороны, проведение этой сессии для Беларуси прекрасная возможность продемонстрировать реальное положение дел в стране. Но с другой – это так же и возможность для парламентариев из многих стран