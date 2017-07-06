Роберто Монтелла: Минск в эти дни стал центром международной дипломатии

Новости Беларуси. Инициативу Беларуси начать в ОБСЕ дискуссию по запуску нового Хельсинского процесса поддерживает генеральный секретарь Парламентской ассамблеи организации.
Своим мнением Роберто Монтелла сегодня поделился с журналистами.
Напоминаем, что с предложением организации переговорной площадки «Хельсинки-2» 5 июля выступил Александр Лукашенко. Во время нынешней сессии наша страна озвучит еще не одну инициативу. Среди них, в частности, резолюция, которая касается борьбы с появлением новых психоактивных веществ. И 6 июля в «Президент-отеле» прошла своего рода презентация этого предложения.
Улан Примов, представитель делегации Кыргызской Республики на 26 сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Проект резолюции насчет психотропных веществ, которую предоставила Белорусская сторона, – мы полностью согласны, поддерживаем эту резолюцию.
Парламентская ассамблея ОБСЕ является той площадкой, на которой обсуждаются все злободневные вопросы, новые вызовы.
Беларусь – это такая страна, где не только такого уровня, но и мирового масштаба можно проводить.
Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Минск в эти дни стал центром международной дипломатии. С одной стороны, проведение этой сессии для Беларуси прекрасная возможность продемонстрировать реальное положение дел в стране. Но с другой – это так же и возможность для парламентариев из многих стран
оценить ситуацию в Беларуси на основе личных наблюдений, а не только информации в СМИ.
Болеслав Пирштук, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
У нас появилось много сторонников, причем хороших, крепких в экономическом плане государств Европы, которые твердо (особенно вчера, когда было открытое голосование) нас поддержали.
Это ко многому обязывает, согласитесь.