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Александр Лукашенко совершит визит в Украину в конце июля

06 июля 2017 17:29
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Новости Беларуси. В конце июля Александр Лукашенко совершит визит в Украину. Об этом 6 июля сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее, во время апрельской встречи с Президентом Беларуси, Петр Порошенко пригласил своего белорусского коллегу совершить нынешним летом официальный визит в Украину. Обеим сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Украина

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