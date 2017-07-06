Александр Лукашенко совершит визит в Украину в конце июля

Новости Беларуси. В конце июля Александр Лукашенко совершит визит в Украину. Об этом 6 июля сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее, во время апрельской встречи с Президентом Беларуси, Петр Порошенко пригласил своего белорусского коллегу совершить нынешним летом официальный визит в Украину. Обеим сторонам предстояло разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.