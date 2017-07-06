Александр Лукашенко: предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости нового Хельсинкского процесса
Новости Беларуси. Беларусь предлагает запустить новый Хельсинкский переговорный процесс, который определит безопасное будущее всего европейского сообщества. Начать дискуссию и найти приемлемую для всех сторон модель такого диалога предлагает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом белорусский лидер высказался накануне на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Беларусь готова стать стартовой площадкой для такого процесса. Сейчас наша страна выступает за создание группы единомышленников. И площадка ОБСЕ здесь может оказаться весьма эффективной.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. В конечном итоге такой процесс содействовал бы заключению ведущими мировыми державами некоего глобального документа. Он поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму. Обозначил бы стратегическое видение новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. Важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия как минимум в политической и военной сферах. В их числе может быть объединение усилий в борьбе с терроризмом, снижение напряженности и предотвращение военной эскалации, координация действий по регулированию миграционных процессов, а также обеспечение кибербезопасности.
Архитектуру общеевропейской безопасности и стратегию реагирования на современные вызовы и угрозы в эти дни в Минске обсуждают почти 7 сотен политиков и экспертов из шести десятков стран. Инициативы Беларуси и вопросы, которая наша страна предлагает к обсуждению на этой площадке, находят отклик у участников дискуссии.
Элси Хастингс, представитель делегации США на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Александр Лукашенко говорил о Хельсинки-2. Это то, что действительно можно развивать. И я уверен, что будут обсуждения по этому поводу.
Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжит свою работу в Минске до 9 июля. Ее итогом, как ожидается, станет Минская декларация.