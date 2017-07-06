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Александр Лукашенко: предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости нового Хельсинкского процесса

06 июля 2017 06:45
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Новости Беларуси. Беларусь предлагает запустить новый Хельсинкский переговорный процесс, который определит безопасное будущее всего европейского сообщества. Начать дискуссию и найти приемлемую для всех сторон модель такого диалога предлагает Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом белорусский лидер высказался накануне на открытии летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. Беларусь готова стать стартовой площадкой для такого процесса. Сейчас наша страна выступает за создание группы единомышленников. И площадка ОБСЕ здесь может оказаться весьма эффективной.

Александр Лукашенко: предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости нового Хельсинкского процесса-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. В конечном итоге такой процесс содействовал бы заключению ведущими мировыми державами некоего глобального документа. Он поставил бы жирную точку в давно завершившейся холодной войне, исключив возможность ее возобновления и перерастания в более трагическую форму. Обозначил бы стратегическое видение новых конструктивных отношений в регионе ОБСЕ. Важно определить общие, устраивающие всех принципы и цели, направленные на укрепление доверия как минимум в политической и военной сферах. В их числе может быть объединение усилий в борьбе с терроризмом, снижение напряженности и предотвращение военной эскалации, координация действий по регулированию миграционных процессов, а также обеспечение кибербезопасности.

Архитектуру общеевропейской безопасности и стратегию реагирования на современные вызовы и угрозы в эти дни в Минске обсуждают почти 7 сотен политиков и экспертов из шести десятков стран. Инициативы Беларуси и вопросы, которая наша страна предлагает к обсуждению на этой площадке, находят отклик у участников дискуссии.

Александр Лукашенко: предлагаем начать в рамках ОБСЕ дискуссию о необходимости нового Хельсинкского процесса-4

Элси Хастингс, представитель делегации США на 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Александр Лукашенко говорил о Хельсинки-2. Это то, что действительно можно развивать. И я уверен, что будут обсуждения по этому поводу.

Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продолжит свою работу в Минске до 9 июля. Ее итогом, как ожидается, станет Минская декларация.

# Александр Лукашенко # ОБСЕ

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