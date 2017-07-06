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«Проведение сессии ОБСЕ – возможность для парламентариев из многих стран оценить ситуацию в Беларуси»

06 июля 2017 13:44
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Новости Беларуси. Инициативу Беларуси начать в ОБСЕ дискуссию по запуску нового Хельсинкского процесса поддерживает генеральный секретарь Парламентской ассамблеи организации. Своим мнением Роберто Монтелла 6 июля поделился с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, с предложением организации переговорной площадки «Хельсинки-2» 5 июля выступил Александр Лукашенко. Во время нынешней сессии наша страна озвучит еще ни одну инициативу. Дискуссии на полях форума продолжаются.

6 июля у парламентариев насыщенный день. Уже состоялось несколько заседаний, программа спланирована до позднего вечера. Минск впервые принимает этот важнейший для политического мира форум. В эти дни в белорусской столице работают делегаты из почти 60 государств.

«Проведение сессии ОБСЕ – возможность для парламентариев из многих стран оценить ситуацию в Беларуси»-1

Роберто Монтелла, генеральный секретарь Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Ваш Президент внес вчера отличное предложение – новое предложение, над которым стоит подумать и представителям ОБСЕ. Минск в эти дни стал центром международной дипломатии. С одной стороны, проведение этой сессии для Беларуси – прекрасная возможность продемонстрировать реальное положение дел в стране. Но с другой – это также возможность и для парламентариев из многих стран оценить ситуацию в Беларуси на основе личных наблюдений, а не только информации в СМИ.

# Фотофакт # ОБСЕ

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