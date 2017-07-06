Беларусь представит проект резолюции по объединению усилий в борьбе с психотропами на сессии ПА ОБСЕ

Новости Беларуси. Беларусь на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июня представит проект резолюции по объединению усилий в борьбе с психотропами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске продолжается представительный форум. Участникам предстоит насыщенный день.

С самого утра в «Президент-отеле» проходит пленарное заседание. В эти минуты оно завершается. А буквально через полчаса начнутся дискуссии на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.

Напомним, Минск впервые принимает этот важнейший для политического мира форум. В Беларусь прибыли более 600 парламентариев из почти 60 стран. Инициативы и вопросы, которые официальный Минск предлагает к обсуждению во время сессии, находят отклик у участников дискуссии. Зарубежные гости отмечают, что наша страна зарекомендовала себя как эффективная переговорная площадка.