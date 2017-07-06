Беларусь представит проект резолюции по объединению усилий в борьбе с психотропами на сессии ПА ОБСЕ
Новости Беларуси. Беларусь на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 6 июня представит проект резолюции по объединению усилий в борьбе с психотропами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минске продолжается представительный форум. Участникам предстоит насыщенный день.
С самого утра в «Президент-отеле» проходит пленарное заседание. В эти минуты оно завершается. А буквально через полчаса начнутся дискуссии на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам.
Напомним, Минск впервые принимает этот важнейший для политического мира форум. В Беларусь прибыли более 600 парламентариев из почти 60 стран. Инициативы и вопросы, которые официальный Минск предлагает к обсуждению во время сессии, находят отклик у участников дискуссии. Зарубежные гости отмечают, что наша страна зарекомендовала себя как эффективная переговорная площадка.
Зузка Бебарова-Руйброва, депутат парламента Чешской Республики:
Я очень рада, что эта сессия проходит здесь, в Минске, потому что ОБСЕ – это организация, в которой встречаются депутаты различных стран и совместно решают мира, терроризма. В прошлые годы мы сделали большие шаги, чтобы приблизить Азию и Европу. Беларусь очень помогла в решении кризиса между Россией и Украиной.
Ольга Попко, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Сегодня состоятся основные неформальные встречи, которые позволят нам рекламировать нашу резолюцию. Это очень актуальный вопрос. Речь идет о распространении психоактивных веществ. Наша инициатива направлена на то, чтобы в странах развивалось законодательство, прекращающее развитие этого негативного явления.
Беларусь предлагает запустить новый Хельсинкский переговорный процесс, который определит безопасное будущее всего европейского сообщества. Об этом накануне на официальной церемонии открытия летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске говорил Президент Александр Лукашенко. Наша страна готова стать стартовой площадкой для такого процесса.
Масштабный форум продолжится в Минске до 9 июля. Его итогом, как ожидается, станет Минская декларация.