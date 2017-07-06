«Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует»: Александр Лукашенко на встрече с делегатами из Конгресса США

Новости Беларуси. Беларусь и США должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе. От взаимных претензий и требований сторонам нужно продвигаться к активному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенность в этом 6 июля высказал Президент Александр Лукашенко на встрече с группой американских конгрессменов из состава самой многочисленной делегации 26-летней сессии Парламентской сессии ОБСЕ. От США в важнейшем международном мероприятии участвуют 35 человек. Такой интерес нельзя назвать случайным, подчеркивает глава государства.

За последние несколько лет Минск и Вашингтон восстановили определённый уровень политического доверия. Но десятилетия санкций – стали годами упущенных возможностей для обеих сторон. Александр Лукашенко готов наверстать это время и предлагает убрать барьеры в отношениях.