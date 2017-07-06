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«Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует»: Александр Лукашенко на встрече с делегатами из Конгресса США

06 июля 2017 13:17
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Новости Беларуси. Беларусь и США должны продолжать диалог по чувствительным темам в конструктивном ключе. От взаимных претензий и требований сторонам нужно продвигаться к активному сотрудничеству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уверенность в этом 6 июля высказал Президент Александр Лукашенко на встрече с группой американских конгрессменов из состава самой многочисленной делегации 26-летней сессии Парламентской сессии ОБСЕ. От США в важнейшем международном мероприятии участвуют 35 человек. Такой интерес нельзя назвать случайным, подчеркивает глава государства.

За последние несколько лет Минск и Вашингтон восстановили определённый уровень политического доверия. Но десятилетия санкций – стали годами упущенных возможностей для обеих сторон. Александр Лукашенко готов наверстать это время и предлагает убрать барьеры в отношениях.

«Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует»: Александр Лукашенко на встрече с делегатами из Конгресса США-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам известны ожидания американской стороны в области прав человека, демократии и других вопросов. Мы от них не уходим, мы готовы их обсуждать в любом формате, в любом месте – будь то в Минске, будь то в Вашингтоне или Нью-Йорке. То же самое касается выборной тематики и так далее.

В настоящее время динамика развития белорусско-американского сотрудничества несколько спала. Некоторые наши недоброжелатели говорят о том, что нормализация выдохлась, что в наших отношениях с США вновь наступает период кризиса. Я не согласен. Кризиса никакого нет, но дефицит идей присутствует. Поэтому наша сегодняшняя встреча очень важна для поддержания даже той динамики, которая когда-то была наработана. Я предлагаю подумать, как мы совместно с Конгрессом Соединенных Штатов могли бы придать белорусско-американским отношениям большую активность.

Разговор получился откровенным. Кроме взаимного интереса, стороны вспомнили участие американской стороны в ликвидации чернобыльских последствий. Американские конгрессмены поинтересовались также позицией президента Лукашенко в решении украинского вопроса. Сенаторы США особо отметили роль нашей страны и поблагодарили белорусского лидера за участие в мирном урегулировании Донбасского кризиса.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-США

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