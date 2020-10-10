Результаты оказались «сенсационными и сильно расстроили организаторов». Что показал соцопрос белорусов?

Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов. Трезвый взгляд на вещи в следующем репортаже.

Что бывает после бурного вечернего застолья? Правильно, утреннее отрезвление. Ночная эйфория, когда и море кажется по колено, и горы свернуть ну ничего не стоит, заканчивается банальной головной болью и попыткой трезво посмотреть на мир. И, конечно, риторическим вопросом: а что со мной было? Расскажем о тех, кто наливал, ну или подливал информационные дозы в бокалы цветной революции, рассчитывая, конечно, на массовое опьянение. Небезызвестный телеканал «Белсат», сами знаете, откуда и на чьи деньги вещающий. А любые инвесторы, как известно, любят отдачу.

А потому вдвойне любопытен будет опрос, а точнее его результаты, на которые мы наткнулись в одном из русских Telegram-каналов. А вот он ссылается на социологическую службу того самого польского ТВ, которая и провела этот закрытый опрос белорусских граждан. Зачем? А чтобы вновь убедиться в том, что, как говорится, в коня корм. Но что же в этот раз на выходе?

А поводов для расстройства действительно масса. И все более чем серьезные. Во-первых, внимание: растущий рейтинг Лукашенко. И это по версии тех самых польских социологов. Более чем на 20 % увеличилось число тех, кто категорически не приемлет массовые протесты. И вот уж совсем показательная цифра из этого весьма любопытного опроса. Две трети или 65 % респондентов отрицательно относятся к деятельности Светланы Тихановской.

Сергей Мусиенко, политолог:

Результат был как в Киргизии, надо было показать результат заказчику. Дурили заказчика. Сейчас подтвердили сами же, что действительность немножко другая. Но это мы видим и на улицах наших городов, мы знаем это по своим внутренним ощущениям даже без опроса польских телеканалов – спокойная, размеренная жизнь, которая нарушается в нескольких городах Беларуси по выходным, когда их призывают из сопредельного государства бесцельно походить и мешать людям жить. Слово правды найти – надо вагон грязи перелопатить, просеять через сито. А может, и не надо, может, лучше отключить этот канал и перестать ковыряться. Это тоже отражение, люди устали. Мы не живем в таком, не жили никогда. Вы знаете, многие годы телевизионщики наши жаловались: аудитория на ток-шоу не хочет кричать, не хочет нервничать, они же в России ведут себя иначе, а у нас никто не хочет. Что сделать? И я всегда говорил: «Слушайте, это наше благо. Не хотят, и не надо. Не раскачивайте, не делайте из этого агрессивного шоу». Потому что наш канал смотришь – отдыхаешь сердцем, душой и зрением. Читайте также: Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности Матеуш Пискорский: задача не выполнена, и я думаю, что это результат отсутствия понимания менталитета белорусов Николай Межевич: некоторые люди, проголосовавшие за Тихановскую или за другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали