Политолог Петровский о NЕХТА: люди делали этот фактически экстремистский информационный ресурс именно из-за денег

Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.

Геополитическое положение Беларусь всегда пыталась использовать разумно. А вот как быть теперь, когда западные соседи ну совсем не по-соседски себя ведут?