Политолог Петровский о NЕХТА: люди делали этот фактически экстремистский информационный ресурс именно из-за денег
Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.
Геополитическое положение Беларусь всегда пыталась использовать разумно. А вот как быть теперь, когда западные соседи ну совсем не по-соседски себя ведут?
При этом с начала сентября интерес к интеграции с Россией вырос на 10 процентных пунктов. Белорусов этим уж точно не удивишь. А вот для тех, кто отвечает за политику вещания польского телеканала, серьезный повод призадуматься. Впрочем, говоря об информационных вливаниях, как не вспомнить NЕХТА. Только вот нет единства в этом Telegram-королевстве. Те, кто подливал белорусам то, что погорячее, разошлись, не поделив свалившуюся то ли славу, то ли деньги.
Петр Петровский, политолог:
Это говорит о том, что они делят деньги, они получили большое финансирование. Все-таки много человек подписались, кто-то из любопытства, кто-то просто следит за ситуацией. И когда пришли бюджеты, когда пришло финансирование, стал вопрос, на каком основании его делить. И банальная дележка кусков пирога фактически на сегодняшний день и стала причиной этого раскола. Все остальные причины (личный эгоизм, невозможность проявить свои творческие возможности одной стороне в рамках этого проекта) являются вторичными. Главное здесь – деньги. Люди делали этот фактически экстремистский информационный ресурс именно из-за денег.
Читайте также:
Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности
Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой
Николай Межевич: некоторые люди, проголосовавшие за Тихановскую или за другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали