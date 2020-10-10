Матеуш Пискорский: задача не выполнена, и я думаю, что это результат отсутствия понимания менталитета белорусов

Новости Беларуси. Нет единства в Telegram-королевстве NЕХТА. Те, кто подливал белорусам то, что погорячее, разошлись, не поделив свалившуюся то ли славу, то ли деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что и у польского телеканала теперь большой «санитарный день», ведь задачка-то без ответа осталась.

Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности