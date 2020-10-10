Матеуш Пискорский: задача не выполнена, и я думаю, что это результат отсутствия понимания менталитета белорусов

Новости Беларуси. Нет единства в Telegram-королевстве NЕХТА. Те, кто подливал белорусам то, что погорячее, разошлись, не поделив свалившуюся то ли славу, то ли деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, что и у польского телеканала теперь большой «санитарный день», ведь задачка-то без ответа осталась.
Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности
Матеуш Пискорский, политолог (Польша):
Задача не выполнена. И я думаю, что это на самом деле результат отсутствия понимания внутренней обстановки в Беларуси, так же как и отсутствия понимания менталитета белорусов, белорусского народа. То, что прекрасно сработало с точки зрения архитекторов цветных революций в других странах постсоветского пространства, оказалось не очень эффективным на территории Беларуси, с точки зрения белорусского населения. Я так понимаю, что основные задачи не были выполнены. Так что, если спонсоры сделают определенные выводы, тогда мы будем наблюдать, например, за прекращением активности таких ресурсов, как NЕХТА.
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