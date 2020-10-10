Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой

Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.

А поводов для расстройства действительно масса. И все более чем серьезные. Во-первых, внимание: растущий рейтинг Лукашенко. И это по версии тех самых польских социологов. Во-вторых, поддержка Президента пусть и немного, но растет. Причем в том числе в Минске, Гродно и Бресте – география весьма показательная. А вы на что рассчитывали?