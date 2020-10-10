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Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой

10 октября 2020 17:53
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Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.

А поводов для расстройства действительно масса. И все более чем серьезные. Во-первых, внимание: растущий рейтинг Лукашенко. И это по версии тех самых польских социологов. Во-вторых, поддержка Президента пусть и немного, но растет. Причем в том числе в Минске, Гродно и Бресте – география весьма показательная. А вы на что рассчитывали?

Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой-1

Петр Петровский, политолог:
Почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой. Потому что Александр Лукашенко повел себя как Президент страны, как главнокомандующий, который, в отличие от других лидеров стран, региона, не струсил и выполнил свой конституционный долг. Вот что на сегодняшний день самое главное. И мы должны исходить именно из того, что все-таки даже те граждане, которые были введены в заблуждение, разочаровались и начинают понимать всю сущность того, что произошло, и всю ответственность, которую взял на себя Александр Григорьевич.

# Государственная социальная политика # Александр Лукашенко # Петр Петровский # Фотофакт

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