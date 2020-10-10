Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности

Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.

Растущая поддержка Лукашенко – главная, но не единственная причина головной боли для заказчиков опроса. Белорусам элементарно надоел шум, белорусы хотят спокойной жизни. Более чем на 20 % увеличилось число тех, кто категорически не приемлет массовые протесты, – продолжаем цитировать тот самый закрытый опрос.