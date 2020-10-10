Прямой эфир

Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности

10 октября 2020 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.

Растущая поддержка Лукашенко – главная, но не единственная причина головной боли для заказчиков опроса. Белорусам элементарно надоел шум, белорусы хотят спокойной жизни. Более чем на 20 % увеличилось число тех, кто категорически не приемлет массовые протесты, – продолжаем цитировать тот самый закрытый опрос.

Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности-1

Матеуш Пискорский, политолог (Польша):
Основная часть даже тех белорусов, которые оппозиционно настроены по отношению к нынешнему руководству, все-таки готовы и склонны к поддержке диалога, конструктивного диалога, который предлагает и Александр Лукашенко, и другие конструктивно настроенные политики республики.

Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой

Так что я думаю, что это естественно, что после этих попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам в основном хочется стабильности и цивилизованного диалога, политического решения всех сложившихся противоречий в республике.

# Международная политика # Матеуш Пискорский # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой
10 октября 2020 17:53

Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений
10 октября 2020 16:38

«На проблему надо смотреть шире». Александр Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с представителями оппозиционных политических движений

Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь
10 октября 2020 12:42

Шпаковский: Меркель встречалась с белорусскими оппозиционными политиками, но при этом ни разу не приехала в Хатынь