Сергей Мусиенко: как-то раньше гражданская война для нас было абстрактное понятие, а вот в 2020-м мы вдруг увидели

Сергей Мусиенко, политолог:

Это естественная реакция людей. Понимаете, был какой-то момент эйфории, какой-то праздник, карнавал, в котором поучаствуете. Знаете, это напоминает или флешмоб, или какой-то такой корпоративчик. Ну вышли, хорошая погода, погуляли. Все идут и я пошел. Но потихоньку наступает осознание бесцельности, бессмысленности и вредности этого всего, потому что те же призывы и списки, которые вывешивают, по органам власти и милиции... Сделайте вы в Англии это или в Германии.

Политолог Петровский о NЕХТА: люди делали этот фактически экстремистский информационный ресурс именно из-за денег

Мысль одна: даже слово в интернете закончится уголовным делом. И это будет жестко и безальтернативно. Это все очень неприятно, потому что это пути создания раскола в обществе, потому что мы начинаем задумываться. Как-то раньше гражданская война для нас было такое абстрактное понятие. Когда-то там в 18-м году, в 1918-м. А вот сейчас, в 2020-м, мы вдруг увидели, как через семьи это проходит, как жена идет на митинги, а муж остается с детьми и говорит: «Ты чего, мать?» – и подает на развод.

Читайте также:

Политолог из Польши: после попыток раскачивания внутренней обстановки сейчас белорусам хочется стабильности

Пётр Петровский: почему выросли рейтинги Александра Лукашенко? Ответ очень простой

Николай Межевич: некоторые люди, проголосовавшие за Тихановскую или за другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали