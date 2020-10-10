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Николай Межевич: некоторые люди, проголосовавшие за Тихановскую или за другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали

10 октября 2020 18:22
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Новости Беларуси. Результаты любопытного социсследования мы нашли в одном из русских Telegram-каналов. Речь о закрытом опросе белорусских граждан, на который ссылаются источники, близкие к телеканалу «Белсат», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, что уж совсем интересно, результаты эти оказались – цитата – сенсационными и сильно расстроили организаторов.

Николай Межевич: некоторые люди, проголосовавшие за Тихановскую или за другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали-1

Вот совсем показательная цифра из этого опроса. Две трети или 65 % респондентов отрицательно относятся к деятельности Светланы Тихановской. А здесь еще раз вспомним про тот самый эффект отрезвления.

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Николай Межевич: некоторые люди, проголосовавшие за Тихановскую или за другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали-4

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН (Россия):
Безусловно, за прошедшие с выборов дни, фактически месяцы, произошли изменения. Я абсолютно уверен и писал об этом в российских СМИ и в социальных сетях: некоторые люди, проголосовавшие за госпожу Тихановскую или за какого-то другого кандидата оппозиции, сегодня бы за них не проголосовали.

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Слишком много ошибок и глупостей было сделано, слишком часто мы слышали призывы к, скажем прямо, антиконституционным, противоправным поступкам. Нападения на сотрудников власти, повреждения имущества, угрозы детям сотрудников милиции. Разговоры сначала про безумные 3 %, потом оппозиция начала советоваться внутри себя: ну, может он 5 набрал. Не надо держать других дурнее себя. У Александра Григорьевича вполне понятный электорат.

# Международная политика # Николай Межевич # Александр Лукашенко # Светлана Тихановская # Фотофакт

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