Лукашенко – Анохину: со временем человеку будет безразлично, где он живёт, он будет человеком мира
Главный внешнеполитический вектор и устремление Беларуси – мирная жизнь и взаимодействие с соседними государствами. Такой посыл 18 ноября звучал рефреном во время переговоров Президента Беларуси с губернатором Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит из этого региона России на таком уровне пятый по счету, что говорит о серьезном интересе сторон друг к другу. Да и в совместной истории есть факт товарооборота в пять миллиардов долларов. Солидно. И вполне может служить руководством к действию. Тем более что почва для этого благодатная.
Кроме того, есть и политическая воля, и взаимопонимание – все же исторически Смоленщина Беларуси родная. Хотя сегодня мы представляем разные государства. Александр Лукашенко так и начал встречу. Сразу расставил точки над «i» в геополитических вопросах, упредив нападки любителей порассуждать о белорусской многовекторности.
Президент в очередной раз отметил, у нашего государства есть свои интересы, и мы их блюдем не в ущерб союзнику, с которым у нас тесные отношения и общее Отечество. Мы видим свою силу в единстве – и оба государства должны быть заинтересованы в создании такой базы отношений двух суверенных государств, которую не смогли бы разорвать никакие внешние силы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы как-то с Владимиром Владимировичем, Президентом России, обсуждали вопросы нашего развития, России и Беларуси. Ну, я так в шутку сказал: ну, не забывай, что смоленские-то земли, часть там и другие – это белорусские земли. Ну, посмеялись, пошутили. Но вы знаете мою позицию, я не придерживаюсь той точки зрения, чтобы вот как-то вместе развиваться, быть идентичными, смотреть в будущее одинаково, надо обязательно всех объединить в какое-то государство или какое-то объединение. Знаете, мир развивается быстро, и мне кажется, что со временем человеку будет безразлично, где он живет. Он будет человеком мира, гражданином мира. Но пока ситуация развивается таким образом: есть Беларусь, есть Россия, есть области: Гомельская, Могилевская, Витебская, Смоленская, Брянская, Псковская. И я Президенту России говорю, что нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями, потому что действительно история общая, он прекрасно понимает. Да и люди, как я уже сказал, мы похожи очень друг на друга, нас трудно различить. Разъединить нас практически невозможно. И с любыми вызовами, проблемами мы справимся, если мы будем вместе.
И кто бы там в России, я уже тоже говорю, ни вякал: там вот Лукашенко, многовекторность, опять он отпустил этих политзаключенных несколько десятков. Это значит, он уже на Запад. Слушайте, ну такое примитивное мышление, что дальше некуда. И мы это видим и слышим. Да, у нас есть страна. Наш главный внешнеполитический посыл и наше устремление – с соседями надо жить в мире. Они от Бога. Но что поделать, если поляки веками жили с нами, и то, что руководство Польши сегодня занимает такую гадкую позицию по отношению к Беларуси. Разве поляки в этом виноваты? Ну, в какой-то степени да, они же избирают их. Но в большинстве своем поляки хотят жить мирно с нами. То же самое литовцы, латыши, украинцы. Но если такую политику проводит руководство, поэтому мы спокойно, целенаправленно пытаемся выстраивать с ними отношения. Но интересы наши, они есть наши интересы. Мы так и с Россией выстраиваем отношения. Россия косо на нас не смотрит, гадостей никаких нам не делает. Наоборот, поддерживает в самые трудные и сложные времена. Естественно, мы, соответственно, к этому подходим и относимся.
Я ни разу не слышал от Президента России, что он бы сказал: слушай, нам вот завтра надо жить обязательно в одном государстве. Никогда такого не было. В этом нет никакой необходимости. Но наше сотрудничество Беларуси с Россией теснее, чем бы мы жили в одном государстве, показывая пальцем друг на друга. То нам и надо, чтобы мы были едины, чтобы нас никто разного рода обещаниями и прочими не смог растащить в разные стороны, как это было после распада Советского Союза.
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