Лукашенко – Анохину: со временем человеку будет безразлично, где он живёт, он будет человеком мира

Главный внешнеполитический вектор и устремление Беларуси – мирная жизнь и взаимодействие с соседними государствами. Такой посыл 18 ноября звучал рефреном во время переговоров Президента Беларуси с губернатором Смоленской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит из этого региона России на таком уровне пятый по счету, что говорит о серьезном интересе сторон друг к другу. Да и в совместной истории есть факт товарооборота в пять миллиардов долларов. Солидно. И вполне может служить руководством к действию. Тем более что почва для этого благодатная.

Кроме того, есть и политическая воля, и взаимопонимание – все же исторически Смоленщина Беларуси родная. Хотя сегодня мы представляем разные государства. Александр Лукашенко так и начал встречу. Сразу расставил точки над «i» в геополитических вопросах, упредив нападки любителей порассуждать о белорусской многовекторности. Президент в очередной раз отметил, у нашего государства есть свои интересы, и мы их блюдем не в ущерб союзнику, с которым у нас тесные отношения и общее Отечество. Мы видим свою силу в единстве – и оба государства должны быть заинтересованы в создании такой базы отношений двух суверенных государств, которую не смогли бы разорвать никакие внешние силы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы как-то с Владимиром Владимировичем, Президентом России, обсуждали вопросы нашего развития, России и Беларуси. Ну, я так в шутку сказал: ну, не забывай, что смоленские-то земли, часть там и другие – это белорусские земли. Ну, посмеялись, пошутили. Но вы знаете мою позицию, я не придерживаюсь той точки зрения, чтобы вот как-то вместе развиваться, быть идентичными, смотреть в будущее одинаково, надо обязательно всех объединить в какое-то государство или какое-то объединение. Знаете, мир развивается быстро, и мне кажется, что со временем человеку будет безразлично, где он живет. Он будет человеком мира, гражданином мира. Но пока ситуация развивается таким образом: есть Беларусь, есть Россия, есть области: Гомельская, Могилевская, Витебская, Смоленская, Брянская, Псковская. И я Президенту России говорю, что нам надо потеснее сотрудничать с нашими соседями, потому что действительно история общая, он прекрасно понимает. Да и люди, как я уже сказал, мы похожи очень друг на друга, нас трудно различить. Разъединить нас практически невозможно. И с любыми вызовами, проблемами мы справимся, если мы будем вместе.