Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине?
Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине?
Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Нет, не сможет. Ну не натянется он на глобус. Он, конечно, мужественный человек и личность, безусловно.
Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии бюро ЦК КПБ:
Даже мем появился: «Мы русские, с нами Трамп». Надежда, что Трамп придет и порядок наведет.
Спиридон Килинкаров, украинский политик:
Мы имеем дело со стороной, которая считает себя гегемоном, и у гегемона все расписано по графику. И время отведенное на борьбу с Россией, на мой взгляд, уже заканчивается. По графику дальше у них идет Китай, с 2027 по 2032 год.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 17 ноября, в 22:00.