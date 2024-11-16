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Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

16 ноября 2024 16:00
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Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине?

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия):
Нет, не сможет. Ну не натянется он на глобус. Он, конечно, мужественный человек и личность, безусловно.

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии бюро ЦК КПБ:
Даже мем появился: «Мы русские, с нами Трамп». Надежда, что Трамп придет и порядок наведет.

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Спиридон Килинкаров, украинский политик:
Мы имеем дело со стороной, которая считает себя гегемоном, и у гегемона все расписано по графику. И время отведенное на борьбу с Россией, на мой взгляд, уже заканчивается. По графику дальше у них идет Китай, с 2027 по 2032 год.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 17 ноября, в 22:00. 

# Каринэ Геворгян # Петр Петровский # Спиридон Килинкаров # Надежда Сасс

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