Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Каринэ Геворгян, политолог, востоковед (Россия): Нет, не сможет. Ну не натянется он на глобус. Он, конечно, мужественный человек и личность, безусловно.

Петр Петровский, политолог, секретарь по идеологии бюро ЦК КПБ: Даже мем появился: «Мы русские, с нами Трамп». Надежда, что Трамп придет и порядок наведет.

Спиридон Килинкаров, украинский политик:

Мы имеем дело со стороной, которая считает себя гегемоном, и у гегемона все расписано по графику. И время отведенное на борьбу с Россией, на мой взгляд, уже заканчивается. По графику дальше у них идет Китай, с 2027 по 2032 год.