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Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией

19 ноября 2024 17:00
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Беларусь не только продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности внутри страны, но и продвигает эти идеи за ее пределами. В том числе в отношении наших ближайших соседей. Об этом 19 ноября заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко во время сбора с офицерами, ответственными за реализацию международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией-2

Чтобы противодействовать провокациям со стороны коллективного Запада, необходима четкая и выверенная позиция по вопросам оборонительного потенциала. После появления информации о том, что США разрешили Киеву атаковать Россию американскими дальнобойными ракетами, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину. В документе закреплено, что высшим государственным приоритетом является сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников, в том числе и Беларуси как участника Союзного государства.

Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией-4

Владимир Киреев, политолог (Россия):
Сегодня время изменилось, угрозы стали многообразными. И происходят они от большого количества факторов, от комплекса факторов. И поскольку для реального применения ядерного оружия, как и просто для того, чтобы сдерживать наших противников, необходима очень гибкая модель его применения. Сегодняшняя ядерная доктрина учитывает многообразие угроз, которые могут возникнуть, их совокупность и сочетание. Речь идет о том, что учтено и размещение ядерного и неядерного оружия в космосе, возникновение стратегических угроз, угроз ядерного и неядерного характера, угроз для России и ее союзников. Эти параметры, кроме того, что их стало больше, они еще и гибко настраиваемые. То есть достаточно, чтобы наше руководство решило, что есть угроза нашей национальной безопасности, чтобы ядерное оружие было применено. Опять же, скорее всего, и сейчас надежда есть на то, что оно никогда не будет применено. 

Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией-6

Но несмотря на любые попытки Брюсселя и Вашингтона дестабилизировать ситуацию в регионе, Москва предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы. Ко всему прочему, Россия старается не допускать обострения отношений между государствами, которые могут спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные. Об этом сегодня заявили в Кремле.

Ревенко: со стороны Запада мы не видим даже стремления наладить военное сотрудничество. Подробнее.

# Международная политика # Владимир Киреев

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