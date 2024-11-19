Достаточно решения о наличии угрозы нацбезопасности – Киреев о применении ядерного оружия Россией

Беларусь не только продолжает выполнять свои обязанности по обеспечению мира и безопасности внутри страны, но и продвигает эти идеи за ее пределами. В том числе в отношении наших ближайших соседей. Об этом 19 ноября заявил начальник Департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко во время сбора с офицерами, ответственными за реализацию международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Киреев, политолог (Россия):

Сегодня время изменилось, угрозы стали многообразными. И происходят они от большого количества факторов, от комплекса факторов. И поскольку для реального применения ядерного оружия, как и просто для того, чтобы сдерживать наших противников, необходима очень гибкая модель его применения. Сегодняшняя ядерная доктрина учитывает многообразие угроз, которые могут возникнуть, их совокупность и сочетание. Речь идет о том, что учтено и размещение ядерного и неядерного оружия в космосе, возникновение стратегических угроз, угроз ядерного и неядерного характера, угроз для России и ее союзников. Эти параметры, кроме того, что их стало больше, они еще и гибко настраиваемые. То есть достаточно, чтобы наше руководство решило, что есть угроза нашей национальной безопасности, чтобы ядерное оружие было применено. Опять же, скорее всего, и сейчас надежда есть на то, что оно никогда не будет применено.