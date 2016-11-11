Реджеп Тайип Эрдоган впервые прибыл с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Беларусь и Турция способны подняться на новую ступень в развитии отношений. Несколько часов назад президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Беларусь. Самолет турецкого лидера совершил посадку в Национальном аэропорту Минск.

Далее турецкий лидер отправился во Дворец Независимости, где его встретил глава белорусского государства. Как и положено дипломатическим протоколом, встреча началась с официальной церемонии с участием почетного караула.

Были исполнены гимны двух стран.

В 2016 году главы государств уже встречались на саммите организации исламского сотрудничества, который состоялся в апреле в Стамбуле.

Но Минск Реджеп Тайип Эрдоган посещает впервые.

О развитии межгосударственных отношений, активизации торгово-экономического сотрудничества, проблематике региональной и международной повестки дня два лидера говорили уже во время переговоров в узком составе.

Как отметил Александр Лукашенко, у двух стран практически нет политических разногласий. Кроме того, хорошие отношения по дипломатическим каналам. Остается подтянуть товарооборот. Но динамика торгово-экономических отношений есть. В ближайшей перспективе можно выйти на миллиард долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас с вами сложились очень давние отношения и возраст уже, наверное, более десятка лет. У нас практически нет политических разногласий, у нас единый взгляд на международную повестку дня, у нас очень хорошие отношения по дипломатическим каналам, мы имеем посольство друг у друга. Да, действительно, торгово-экономические отношения у нас немного отстают от наших личных отношений, от наших государственных отношений. Но даже в этой части у нас также динамика положительная и существует хороший прогресс.

Я вам благодарен, с вами прибыли порядка 200 представителей и руководителей крупнейших турецких фирм. Это, видимо, самый крупный форум по численности компаний в истории независимой Беларуси. И я уверен, господин президент, что в результате вашего визита мы способны подняться ещё на одну ступень в развитии наших отношений. Позвольте мне, господин президент, ещё раз с глазу на глаз публично заверить вас в нашем искреннем отношении к нашей дружеской стране – Турции, с которой мы выстраиваем отношения со времён нашей независимости.

Наша дружба и отношения прошли испытание временем и вы можете быть уверены в надежности наших отношений. Со стороны Беларуси, мы всегда будем предсказуемы для Турции и наша политика всегда будет соответствовать тому курсу, который вы проводите не первый год.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Я очень счастлив, что с пусть и с опазданием, но я являюсь первым президентом Турции, который посетил Беларусь. В обоих государствах около 90 миллионов населения и это показывает, что в экономическом плане мы можем сделать очень многое. В товарообороте наметился небольшой спад, но я думаю, что за очень короткий срок мы можем поднять уровень товарооборота до 1 миллиарда. Для двух государств это не так-то сложно. На данный момент турецкие инвестиции составляют около 1,5 млрд долларов. В положительном ракурсе развиваются наши отношения. Мы близкие друг другу два государства. И наш визит будет очень хорошим началом для будущего.

Сегодня бизнес-связи между странами достаточно крепки.

Товарооборот порядка 630 миллионов долларов. А турецкие инвестиции в Беларусь за прошлый год составили – 50 миллионов.

Существенным вкладом в наращивании экономических показателей, как ожидается, станет совместный бизнес-форум. Он пройдет 11 ноября в Минске при участии Президентов двух стран. В целом по итогам визита стороны планируют подписать около 10 документов о сотрудничестве, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.