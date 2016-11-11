Первый официальный визит Реджепа Эрдогана в Беларусь начнётся с переговоров с Александром Лукашенко

Новости Беларуси. Минск 11 ноября в центре большой политики.

Уже с минуты на минуту в Национальном аэропорту приземлится самолет с президентом Турции на борту.

Первый официальный визит Реджепа Эрдогана в нашу страну начнется с переговоров с Александром Лукашенко во Дворце Независимости.

Главы государств обсудят широкий спектр вопросов, касающихся межгосударственных отношений.

И основной акцент здесь на активизацию торгово-экономического сотрудничества. Также лидеры обменяются взглядами по региональной и международной повестке дня.

По итогам встречи ожидается подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, частью визита станет церемония открытия первой в Минске Соборной мечети.

Переговоры Александра Лукашенко с Реджепом Эрдоганом зададут общий тон и для деловых кругов двух стран. Участие в белорусско-турецком бизнес-форуме 11 ноября примут свыше 400 компаний.

Сефа Гемдениз, председатель Белорусско-Турецкого делового совета (Турция):

У нас уже есть ряд совместных проектов и в гостиничном бизнесе, и в промышленности. Мы бы хотели нарастить темпы сотрудничества и в других отраслях экономики: машиностроении, текстиле, авиаперевозках и туризме. Также очень перспективными для сотрудничества могу назвать – здравоохранение и образование

Дмитрий Дичковский, председатель Белорусско-Турецкого делового совета:

Есть сектора экономики, которые развиваются динамично, успешно последние несколько лет. Это в первую очередь касается автокомпанентов машиностроения, строительная отрасль, текстильная, туризм. Мы очень хотели бы этот опыт переносить, начинать в Беларусь.

Экономические отношения между нашими странами развиваются устойчиво и динамично. За последние пять лет товарооборот практически утроился.

Итог 2015 года – без малого 630 миллионов долларов США.

Растут и инвестиции. Турецкий бизнес только в 2015 году вложил в экономику Беларуси свыше 50 миллионов долларов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.