В Минск 11 ноября прибывает глава Турции Реджеп Эрдоган

Новости Беларуси. День большой политики в Минске. 11 ноября в столицу прибывает глава Турции.

Пройдут официальные переговоры с Президентом Беларуси. Встреча состоится во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган обсудят вопросы развития межгосударственных отношений с акцентом на активизацию торгово-экономического сотрудничества. Главы государств обменяются взглядами по проблематике региональной и международной повестки дня.

Ожидается подписание ряда двухсторонних документов.

Также Президенты примут участие в церемонии открытия первой Соборной мечети в Минске. Кроме того планируется, что Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган посетят белорусско-турецкий бизнес-форум. В нем принимает участие более 400 компаний.

Будут рассмотрены направления двухстороннего торгового и инвестиционного сотрудничества.

Белорусские участники смогут провести переговоры с руководителями турецких компаний, заинтересованных в развитии взаимодействия в сфере промышленности, инвестиций, строительства и туризма, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сефа Гемдениз, председатель Белорусско-Турецкого делового совета (Турция):

У нас уже есть ряд совместных проектов и в гостиничном бизнесе, и в промышленности. Мы бы хотели нарастить темпы сотрудничества и в других отраслях экономики: машиностроении, текстиле, авиаперевозках и туризме. Также очень перспективными для сотрудничества могу назвать – здравоохранение и образование.

Дмитрий Дичковский, председатель Белорусско-Турецкого делового совета:

Есть сектора экономики, которые развиваются динамично, успешно последние несколько лет. Это в первую очередь касается автокомпанентов машиностроения, строительная отрасль, текстильная, туризм. Мы очень хотели бы этот опыт переносить начинать в Беларусь.