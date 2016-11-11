Конференция ЕАЭС в Гродно: в торговле между странами пятёрки барьеров быть не должно

Новости Беларуси. Между странами Евразийского экономического союза барьеров быть не должно. Таков основной посыл международной конференции ЕАЭС в Гродно.

Условия бизнеса внутри экономической пятерки должны быть равными.

Однако, как отмечают участники встречи, только в 2015 году суд рассмотрел более 10 заявлений. И каждое по признакам нарушений общих правил конкуренции.

Благодаря проведенному расследованию, например, удалось снизить стоимость роуминга на территории объединения.

Гомельский химический завод уравнял ценовую политику с Россией на внутреннем и внешнем рынках. Отстоял свои права торговать в России и «Могилевлифтмаш». Но обещанные дивиденды от экономической интеграции получают далеко не все, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Владимир Колтович, министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Есть проблемные вопросы в поставках молочной продукции. Принимающая сторона – Гродненская область говорила о том, что у них несколько предприятий молочной отрасли закрыты и не имеют доступа на российский рынок.

Андрей Кашеваров, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации:

Если говорить о проблемных зонах, которые требуют, наверное, обсуждения в ближайшее время — это в первую очередь рынок лекарственных препаратов, поскольку цены на лекарства достаточно высокие и эта проблема высоких цен она должна решаться системно и кардинально.