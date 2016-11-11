Реджеп Эрдоган – Александру Лукашенко: «Мы можем поднять уровень товарооборота до 1 миллиарда»

Новости Беларуси. 11 ноября в Минске пишут новые страницы современной истории.

Первый официальный визит Президента Турции в Беларусь.

Визит, который без преувеличения называют знаковым в отношениях обеих стран. За ходом переговоров следят многочисленные журналисты и международные эксперты. Программа пребывания турецкого лидера в белорусской столице оказалась более чем насыщенной: это и переговоры, и открытие Соборной мечети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И участие в бизнес-форуме, который собрал на минской площадке около 500 представителей крупнейших компаний двух стран.

Это первый официальный визит Президента Эрдогана в Беларусь. А значит, есть все основная называть его и знаковым, и историческим. О том, что глава Турции посетит нашу страну, было известно давно, еще летом. Важное политическое событие ждали в июле. Но нашумевшие в Турции дела внутренние вмешалась в межгосударственные планы.

И вот, наконец, 11 ноября самолет господина Эрдогана приземлился в национальном аэропорту. Кстати, точно по расписанию. Пунктуальность далеко не всегда свойственная vip-персонам. Оно и понятно: визит, хоть и однодневный, но программа крайне насыщенная. Так что едва ли не каждая минута на счету.

Тем временем в ожидании встречи двух президентов уже собрались 200 журналистов.

Внушительный десант – турецких, кортеж господина Эрдогана. Красная дорожка. Александр Лукашенко выходит на встречу почетному гостю. Два президента в 2016 году уже встречались на саммите организации исламского сотрудничества. Но на белорусской земле приветствуют друг друга впервые.

Десятки камер фиксируют встречу. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган. Гимны двух государств.

Рота почетного караула. Все в рамках торжественного протокола. Главы государств входят во дворец, чтобы сфотографироваться и перейти к личной беседе. Александр Лукашенко сразу отмечает: морозная погода, которой Беларусь встретила турецкую делегацию, в средине ноября непривычна не только гостям, но и самим белорусам. Но на теплый прием погодные условия никак не повлияют, отношения между странами – давние.

Между прочим, Турция стала первой страной, после распада СССР признавшей независимость Беларуси.

Отношения прочные. Поддержка на международной арене и, что не менее важно, реальный экономический интерес.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас с Вами сложились очень давние отношения, и возраст их уже, наверное, больше десятка лет. У нас практически нет политических разногласий, у нас единый взгляд на международную повестку дня. У нас очень хорошие отношения по дипломатическим каналам, мы имеем посольство друг у друга.

Да, действительно, торгово-экономические отношения у нас немного отстают от наших личных отношений, от наших межгосударственных отношений. Но даже в этой части у нас динамика так же положительная и существует хороший прогресс.

Я Вам благодарен. С Вами прибыли порядка 200 представителей и руководителей крупнейших турецких фирм.

Это, видимо, самый крупный форум по численности компаний в истории независимой Беларуси. И я уверен, господин Президент, что в результате Вашего визита мы способны подняться ещё на одну ступень в развитии наших отношений.

Позвольте мне, господин Президент, ещё раз публично заверить Вас в нашем искреннем отношении к дружеской стране Турции, с которой мы выстаиваем отношения со времен нашей независимости. Наша дружба и наши отношения прошли испытания временем. И Вы можете быть уверены в надежности наших отношений со стороны Беларуси.Мы всегда будем предсказуемы для Турции.

И наша политика всегда будет соответствовать тому курсу, который Вы проводите уже не первый год.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Я очень счастлив, что, пусть и с опозданием, но являюсь первым Президентом Турции, который посетил Беларусь. В наших государствах около 90 миллионов населения, и это показывает, что в экономическом плане мы можем сделать очень многое.

В товарообороте наметился небольшой спад, но я думаю, что за очень короткий срок мы можем поднять уровень товарооборота до 1 миллиарда.

Для двух государств это не так-то сложно. На данный момент Турецкие инвестиции составляют около 1,5 миллиардов долларов. В положительном ракурсе развиваются наши отношения, близкие друг другу два государства. И наш визит будет очень хорошим началом для будущего.

Первый пункт программы – переговоры в узком составе. С глазу на глаз, в личной беседе, как правило, и достигаются принципиальные договоренности. Общих тем у двух президентов достаточно.

Если говорить о большой экономике: товарооборот между странами – 630 миллионов долларов. Турецкие инвестиции в нашу страну – порядка 50.

Кстати, показательный момент. Александр Лукашенко посещал Турцию четырежды, из них дважды – с официальным визитом. Остальные два раза в рамках международных саммитов. Так вот, после последнего официального визита наш взаимный товарооборот вырос больше чем в два раза.

А нынешний бизнес-форум, как подчеркнул Александр Лукашенко, едва ли не крупнейший для Беларуси.

В общем, цифры говорят сами за себя. Но если цифры – дело циничное, то отношения между людьми и культурами – самый лучший показатель искренности. После переговоров в узком составе два президента отправляются в Минскую соборную мечеть.

Мечеть на этом месте существовала с XIX века. Ее построили силами мусульманской общины Беларуси. Но в советскую эпоху мечеть не устояла. И вот, в 2016, ее готовы открыть вновь. Перестроили с учетом оригинального дизайна, только размер современной – побольше. Она сможет принять 1,5-2 тысячи мусульман и станет одной из крупнейших в Восточной Европе.

На работы по личному поручению Эрдогана управление религиозными делами Турции выделило порядка 4 миллионов долларов.

Полы здесь, кстати, с подогревом – мусульмане молятся сидя – зимой холодно не будет. Здесь есть и музей, актовый зал на 250 мест, библиотека и учебные классы.

Мечеть станет средоточием мусульманской культуры.

В Беларуси около 30 тысяч мусульман. Треть из них – в Минске.

По республике в их распоряжении 7 культовых зданий, в том числе 5 мечетей. Сегодня пятница, а значит, время традиционной молитвы. Мусульмане называют ее «Джума́-нама́з». Президент Эрдоган принял участие.

Александр Лукашенко:

Любой гражданин нашей страны вправе найти свою дорогу к своему храму,

и никто не имеет права и не должен его понуждать поступать иначе. Поэтому мы сегодня открываем этот великий храм, который будет не просто домом для мусульман, а этот храм привнесёт огромный вклад в развитие культуры нашей Беларуси.

Я убеждён, что Соборная мечеть, возведённая при личной поддержке президента Турции, моего хорошего друга и товарища Реджепа Эрдогана, станет для мусульман Беларуси и для всего белорусского народа важным духовным центром, источником просвещения и распространения гуманистических идей и истинных целей ислама.

Реджеп Тайип Эрдоган:

Беларусь – это та страна, где люди самых разных этнических и религиозных корней проживают под одной крышей, в мире и согласии. И мы с вами – свидетели того, что здесь такая палитра,

такое разнообразие воспринимается не как источник потенциальной угрозы, а как красота, символ богатства и достояния.

Лично от себя и от имени своего народа благодарю всех, кто имеет отношение к строительству мечети и ее открытию. Она, в том числе, станет символом дружбы белорусского и турецкого народов.

В плотном графике турецкой делегации еще один значимый традиционный пункт. На площадь Победы зарубежные гости прибывает для традиционного возложения. Букет от господина Эрдогана – к монументальному символу.

Еще во времена Османской империи страна привыкла к значимой роли на политической карте мира. Сегодняшняя Турция – это по-прежнему заметный игрок на международной арене.

Население почти 80 миллионов человек, то есть в 8 раз больше, чем в Беларуси. А еще ВВП 720 миллиардов долларов.

Это одна из тех немногих стран, которая за относительно небольшой промежуток времени удалось существенно нарастить экономическую мощь. В Турцию пришли крупные мировые производители. Причем с конвейеров этой страны сходит практически все – от знаменитого текстиля до автомобилей.

И если официальный визит президента Турции – первый, то бизнес свой маршрут из Анкары в Минск проложил давно. В рекламе у нас он точно не нуждается. Крупные строительные проекты – эта сфера по праву может считаться визитной карточкой. Гостинцы, бизнес-центры, украсившие наши страну. Качественно и быстро возведенные объекты. Кроме прочего, мобильная связь, продовольствие. Все это – уже налаженные связи, а главная цель переговоров в Минске, конечно же, потенциал.

Виктор Шадурский, доктор исторических наук, профессор:

Мы видим, что есть потенциал. Просто надо было нащупать те сферы, которые действительно дадут нам большой прирост. И визит главы государства, исторически и в современном мире влиятельного государства, это, конечно, открытое окно возможностей.

Говорить о потенциале двух стран продолжили во Дворце Независимости, уже в расширенном составе. Правда, символично перед тем, как посеять зерна будущих экономических – партнерских – всходов, главы государств посадили дерево на аллее почетных гостей.

В ходе переговоров – речь о поставках в Турцию наших карьерных самосвалов, хорошей возможности для продажи сельхозтехники, автобусов. А ещё организация на территории Беларуси производства различных автокомпонентов. Новые проекты предлагает каждый из партнеров.

Александр Лукашенко:

Нам следует систематизировать шаги в торгово-экономической сфере на ближайшую перспективу. Думаю, уже пора уходить от чистой торговли товарами, перестраиваться на новую, кооперационную форму взаимодействия, которая является важнейшим механизмом выживания в современных условиях.

У Беларуси и Турции есть необходимые для этого экономические потенциал и инструменты. Перспективным видится промышленное сотрудничество предприятий двух стран в области автомобиле- и тракторостроения, производства автокомпонентов.

Необходимо способствовать созданию на территории наших государств совместных производств сложнотехнической продукции.

В том числе – в целях её продвижения на рынки третьих стран.

Реджеп Тайип Эрдоган:

Турция – из тех стран, которые много инвестируют в экономику Беларуси. Думаю, подписание новых документов простимулирует не только наших бизнесменов к сотрудничеству, но и инвестиционное сотрудничество в целом между нашими странами.

Чтобы оно шло легче и быстрее, необходимо создать льготный режим по взаимопроникновению капиталов и бизнеса.

Итог переговоров – подписание. Все основные тезисы, достигнутые в диалоге двух Президентов, находят отражение в совместном коммюнике. Подписи под документом ставят лично Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган.

Разработанный план по развитию сотрудничества – на 2016-2017 года.

На бумаге взаимное одобрение фиксируют министры иностранных дел.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Всего по итогам переговоров стороны подписали десяток документов. Это взаимные договоренности в самых разных сферах: образование, сельское хозяйство, наука и технологии, а также использование в мирных целях атомной энергии.

Дело в том, что обе страны сейчас строят АЭС.

Так что по прогнозам специалистов здесь есть огромный потенциал для сотрудничества. В общем, на высшем уровне площадка для взлета белорусско-турецких отношений подготовлена. Дело – за бизнесом.

Перед тем, как отправиться на бизнес-форум (а он собрал около 500 представителей деловых кругов и 150 инновационных разработок в рамках научно-технической выставки), Президенты двух стран подводят итоги.

Александр Лукашенко:

Я исключительно благодарен своему другу и коллеге за ту исчерпывающую информацию, которую он представил мне по развитию событий в регионе, где вы живете, где вы находитесь, где ваши интересы. Прежде всего – в Сирии и Ираке. Мы из этого почерпнули очень много нового, и эта информация будет способствовать нам в выработке правильного понимания и правильного курса касаемо этого региона (региона непростого).

И той роли, которую сегодня играет Турецкая Республика в плане стабилизации и борьбы с терроризмом, и в плане борьбы за мир в Ираке и Сирии.

Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турецкой Республики:

Я благодарю от себя лично и от всей делегации Беларусь за теплый прием. Переговоры прошли очень продуктивно: мы обсудили и международную повестку дня, и наши двусторонние отношения, в том числе – и торгово-экономические.

Обсуждали не только возможность существенно нарастить товарооборот, но и перевести его в национальные валюты.

В 2017 году предстоит большая работа по реализации достигнутых договоренностей.

Внушительный десант турецких бизнесменов в Беларусь прилетел накануне вечером. На борту самолета – топ-менеджмент самых разных компаний. Строительство, продовольствие, авиаперевозки, торговля, легпром, животноводство, энергетика, юридические услуги, здравоохранение.

Али Рыза Арслан, председатель правления акционерной компании (Турция):

Беларусь – это зеленый рай. С 1999 года мы работаем у Вас.

Наша компания занимается строительством. Начинали с «Минск-отеля», затем были несколько отелей и аквапарк. Чувствуем поддержку Президента, его команды, поэтому рады продолжать работать здесь. Белорусско-турецкие отношения и так хороши на данный момент, но думаю, они станут еще лучше. Мы в это верим.

Гиясеттин Эюпкоджа, владелец компании по производству женской одежды (Турция):

У Вас очень благоприятные условия для ведения бизнеса. Советуем Вашу страну всем своим партнерам. Сами работаем с удовольствием. Мы хотим создать турецкий текстильный центр в Беларуси, где будут представлены турецкие компании.

В поиске новых деловых контактов и множество белорусских компаний. Интерес обоюдный.

О масштабных результатах бизнес-форума, а если взять шире – и первого официального визита в Беларусь президента Турции, обе стороны уверены, можно будет судить совсем скоро. Причем по конкретным цифрам.

Планка в миллиардный товарооборот – это не предел, а лишь очередная ступень двусторонних отношений.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.